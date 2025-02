España / EEUU

El absoluto desprecio o indiferencia con la que nos trata EEUU, lo tenemos bien merecido, pues nos lo hemos ganado a pulso. Lo más inmediato, las críticas y descalificaciones del Gobierno socialcomunista del traidor Sánchez a Trump y el asesoramiento y relación del nefasto Zapatero en el régimen bolivariano de Maduro y el cartel del narcotráfico de Puebla contra el que lucha EEUU.

Podemos debatir muchos factores y habrá, como es lógico, muchas opiniones a favor y en contra, pero si el país más poderoso del mundo nos da de lado, tendrá sus motivos y estos vienen también de largo. Al final hay que preguntarse qué queremos ser de mayor en el contexto mundial, qué política exterior queremos materializar. Como en otras situaciones en la vida, la lealtad y la claridad decisoria en diplomacia son fundamentales. Este desapego de EEUU viene porque España, como aliado, ni es leal ni es claro, ni es previsible. Esto viene desde Irak, sin lugar a dudas, y viene desde la bandera de los EEUU.

Sí, España, tuvo la oportunidad de ser una nación destacada en la geopolítica mundial y europea cuando apoyamos a EEUU en la invasión de Irak y mandamos junto a su ejército al nuestro. Sí, me diréis que las armas de destrucción masiva no existían y todo eso. Este es otro debate. El asunto es que cuando se decide una cosa hay que llegar hasta el final y hay que ser leal y no dejar al amigo en la estacada solo en una guerra con razón o sin ella. Ya habría habido tiempo de otras decisiones y estrategias. Claro, que aquí en España, y adelantando que desde lo más profundo de mi corazón yo no lo deseo ni nadie cree que lo desee, no somos capaces de asumir el inmenso dolor de traer ataúdes a casa en una guerra. O sí.

Después en Afganistán entonces sí lo vio bien Zapatero, desgraciadamente tuvimos que traerlos por accidentes de avión y por nuestra misión en ese país. Qué casualidad más trágica y triste que no nos libramos de los atentados islamistas. El mundo no es Alicia en el país de las maravillas, ojalá, y España si quiere ser algo en el contexto internacional no solo puede estar a las maduras, sino que en ocasiones tendremos que estar a las duras.

Si no queremos compromisos, tampoco esperemos que tengamos beneficiosas relaciones diplomáticas con la primera potencia mundial y aliado natural del bloque occidental. Si lo queremos así, me parece bien, pero después no nos extrañemos que ni ahora Biden, ni antes Trump, y ahora nuevamente Trump, nos trate con deferencia, ni nada que nos favorezca geoestratégicamente y nos confunda con una nación Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Antes de Irak y Afganistán, para el primer plato del asunto, el personaje con muchos adjetivos de Zapatero, líder en aquel momento de la oposición, va el torpe y no se levantó ante la bandera de los EEUU en el desfile de las Fuerzas Armadas de aquel año, lo que supuso un agravio enorme, no solo para su Presidente, sino para todos los sucesivos, y para la nación en su conjunto. Aquello, nos costó muchas cosas, no solo económicamente, sino en acceso a inteligencia militar, posiciones privilegiadas en reuniones de alto nivel, lucha contra el terrorismo, etc., pero la retirada de Irak, aún muchísimo más, leído en cobardía y deslealtad, protagonizado por el mismo prostituido personaje Zapatero.

Y todo ello teniendo una de las más importantes bases marítimas del Mediterráneo, Rota, significando que si no fuera por la inversión de EEUU en la misma, el arraigo que tienen sus soldados y las mejores comunicaciones, no me extrañaría que se fueran a Marruecos, enemigo siempre nuestro, con las consecuencias tan graves en todos los sentidos que ello comportaría.

Así que recogemos lo que sembramos, claro está que todo depende de lo que queramos recoger, pero si sembramos vientos, como dice el refrán, se recogen tempestades. No nos quejemos. “La traición es un instante pero las consecuencias son eternas.”