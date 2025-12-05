Ernesto: “Jugar con nuestra gente nos da mucha fuerza”

Ernesto transmite seguridad y ambición en la víspera de una de las noches más importantes de la temporada. El jugador reconoce que el duelo ante el Hit Kyiv será “muy duro”, igual que la ida, y destaca que el rival cuenta con “jugadores muy fuertes” que exigen competir al máximo desde el primer minuto. Aun así, subraya que el equipo llega preparado: el cuerpo técnico ha trabajado en el análisis del rival y Son Moix será un factor decisivo. “Los venimos estudiando, jugamos en casa, tenemos mucha confianza y jugar con nuestra gente nos da mucha fuerza”, explica.

El vestuario es plenamente consciente de las bajas, pero no busca excusas. Ernesto recuerda que el equipo tiene recursos para suplir a los ausentes y competir: “Sabemos las bajas que tenemos, pero hay jugadores para sacarlo adelante”. Insiste en que la eliminatoria está abierta y que, pese a la exigencia del duelo, la plantilla se centra únicamente en lo que depende de ellos.

La presencia de la afición es una de sus grandes certezas. El jugador confía en que Son Moix luzca como en las grandes noches europeas: “Es un partido muy duro y todo puede pasar, pero jugamos en casa, con nuestra afición… ojalá esté lleno porque, con ellos, estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante”.

En el plano personal, asegura encontrarse en un buen momento físico y mental. Explica que cuida al detalle el descanso y la alimentación para afrontar un calendario tan exigente: “Duermo bien, me alimento bien e intento cuidarme al máximo para recuperarme mejor con este ritmo de partidos”.