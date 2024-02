El equipo saliente de Salud no comunicó a Prohens que la Fiscalía investigaba el fraude de las mascarillas

El anterior equipo de la Conselleria de Salud y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) del Govern de Armengol no comunicó a los gestores entrantes del Ejecutivo de Marga Prohens que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el caso Koldo.

Así lo ha expuesto el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, en una rueda de prensa en la que ha exhibido el voluminoso tomo del traspaso de competencias, enfatizando que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022.

En detalle, según ha explicado, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.

Ureña ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta «ninguna actuación más» por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. El director general del IbSalut ha puntualizado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.

«Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente», ha recalcado Ureña.

Tampoco consta que el IbSalut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil.

Los traspasos de poderes en la Conselleria de Salud y el IbSalut tuvieron lugar el 11 y 12 de julio. «Estuve en los dos, en ninguno se mencionó este expediente», ha protestado Ureña, mostrándose consciente de que es un procedimiento «como cientos» hay en el IbSalut, pero no resaltando que no se informara de que éste en particular lo investigaba la Fiscalía.

Asimismo, Ureña ha comentado que en el caso de otro envío de material «que nunca llegó» «sí que se hicieron actuaciones más diligentes» para reclamar el dinero.