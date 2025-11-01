La EMT de Palma suspendió en Halloween las líneas que pasan por Son Gotleu por lanzamiento de huevos

La dirección de la EMT de Palma se vio obligada la noche de ayer a suspender las cuatro líneas que pasan por las calles del barrio palmesano de Son Gotleu por el lanzamiento masivo de huevos contra los cristales de los autobuses por varios grupos de jóvenes.

La primera que suspendió el servicio fue la línea 7 que tiene inicio y final de trayecto en este conflictivo barrio palmesano, ya que los ataques fueron tan constantes que obligaron a la retirada de los vehículos para su limpieza.

Momentos después sucedió igual con los autobuses de las líneas 5, 27 y 28 por idéntico motivo. Los perjudicados fueron numerosos usuarios, gran parte de ellos personas mayores, que vieron indignados como no podían regresar a casa en transporte público, muchos de ellos, cargados con la compra para este fin de semana, dado que hoy 1 de noviembre (Tots Sant) es festivo.

El lanzamiento de huevos en la noche de Halloween a las lunas de los autobuses de la EMT se ha convertido en una constante en los últimos años y de hecho ayer la dirección advertía a los conductores que cerraran las ventanillas para evitar que entraran huevos dentro del vehículo. .

Aunque en la noche de ayer hubo un dispositivo de la Policía Local en la calle Indalecio Prieto, la arteria principal del barrio, los agentes no pudieron hacer nada ante la multitud de personas, la gran mayoría jóvenes y de diferentes nacionalidades, que dieron rienda suelta a su particular noche de gamberradas.

El año pasado la cosa fue a mayores, ya que en lugar de huevos algunos vándalos comenzaron a lanzar piedras a los autobuses, algunas de ellas de tamaño muy considerable y varios vehículos se vieron afectados por la fractura de sus ventanillas. El pasaje se asustó mucho al verse envueltos en una batalla de piedras y huevos y conductores y algunos vecinos llamaron a la policía y éstos nada más llegar también fueron objetivo del lanzamiento de piedras y huevos.