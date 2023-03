Los empresarios del Paseo Marítimo de Palma claman por la difícil situación que están viviendo con las obras de remodelación de este espacio urbano, que arrancaron en el pasado mes de enero en toda su extensión y que se prolongarán durante dos años: «Las obras han asesinado la noche». Algunos dueños aseguran que han perdido hasta la mitad de trabajo respecto a años anteriores y se quejan del ruido, la suciedad -que ha provocado la aparición de ratas y cucarachas- pero sobre todo de la eliminación, de golpe y porrazo, de cerca un millar de plazas de aparcamiento.

Jasbir es el dueño del restaurante Taste of India y cuenta que «el viernes dos mesas que estaban sentadas en la terraza se marcharon por el ruido de las obras». Este empresario confiesa que desde que se iniciaron las obras ha perdido un 50% de trabajo: «Lo hemos notado mucho, sobre todo, entre semana».

Por otro lado, Jasbir se queja de la aparición de un plaga de cucarachas y considera que se podrían agilizar más las obras: «Sábado y domingo no viene nadie a trabajar… Y lo hacen muy lento. En mi país (India), obras de este tipo están en funcionamiento las 24 horas».

En la misma línea están las palabras de Jorge, dueño del bar Aperitime, quien cree que «la obra se tiene que hacer, pero sin perjudicar tanto los que trabajamos aquí. Deberían haber hecho por fases, no todo de golpe». Él también ha notado una bajada considerable de clientela, alrededor de «cuarenta mesas». Finalmente, Jorge se queja del ruido y polvo de las máquinas: «Ponen el generador junto a la terraza y también montones de arena acumulados. Y claro, la gente no le apetece estar en la terraza. Yo los entiendo, yo tampoco estaría», concluye.

«Me estoy planteando cerrar por la tarde porque apenas viene gente. Desde enero estoy perdiendo dinero por las tardes y creo que dos empleados voy a tener que despedirlos», lamenta Max Dekov, propietario del restaurante El Pincho, quien además denuncia que «algunos vecinos tiran la basura a la calle porque los contenedores están muy lejos y eso provoca que haya muchas ratas y cucarachas».

«Varios compañeros ya han tenido que cerrar. No hay buena conexión de líneas de autobús y aunque habiliten tres aparcamientos disuasorios, es difícil llegar aquí porque son 10 o 20 minutos caminando. Así que la situación está muy complicada, pero sobre todo a los locales de noche, asegura este empresario de origen ruso, para añadir lo siguiente: «Están asesinando la noche de Marítimo».

Francisca García, dueña de la Pizzería La Placita, explica lo siguiente:

«Este proyecto está hecho hace siete años y en principio se haría en tres tramos. Fue en una reunión en noviembre, en la que estaba Angelica Pastor, en la que se nos comunica que todo iba a ser de golpe. El aparcamiento de las golondrinas, de hecho, lo querían quitar, y se ha habilitado el de García Lorca por insistirles.»

«Nos dijeron que un representante de Autoridad Portuaria en teoría nos tendría que informar sobre novedades, sin embargo esto no ha sucedido. Intentas contactar con ellos y no hay respuesta inmediata. También nos dieron un teléfono de un encargado de obra para las urgencias. Contactas con él, te da el teléfono de otra persona y de nuevo no hay respuesta», cuenta Francisca, quien finalmente señala que ha perdido 30% de trabajo, sobre todo de lunes a viernes.