El empeño de la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, de mantener el control absoluto de los 4.640 millones en fondos europeos que recibirá Baleares hasta 2030 está generando tensiones en el pacto de izquierdas que da apoyo al Govern en las Islas. Armengol cuenta sorprendentemente con el apoyo de Podemos y de Més per Mallorca para evitar cualquier fiscalización parlamentaria de los fondos pero no así de Més per Menorca. El PP ha denunciado este lunes que Armengol «no quiere pactar nada, quiere el control absoluto y quiere que la oposición no diga ni mu».

El portavoz del PP, Toni Costa, ha exigido este lunes que el Parlament de Baleares pueda controlar las inversiones a cargo de los fondos europeos. De este modo, pide a los partidos del Govern que no tumben la comisión de control incorporada vía enmienda en el decreto ley.

Hasta el año 20309 Baleares recibirá 4.640 millones de los fondos europeos denominados Next Generation para desarrollar 91 proyectos de inversión. La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, están haciendo lo posible y lo imposible para tener el control de estos fondos a pesar de que su vigencia supera con creces su mandato.

Antoni Costa ha explicado que «estamos hablando de que el principal partido de la oposición pueda opinar sobre el futuro de Balears. No iremos al pacto de reactivación porque no queremos que se nos informe, queremos opinar». “Lo que no aceptamos es que no podamos decir ni mu, como ahora; el reparto de los fondos se debería pactar entre el conjunto de las fuerzas políticas de Baleares porque son proyectos a largo plazo y Armengol no sabe si gobernará después de 2023 o no”, ha argumentado.

El portavoz del PP en el Parlament ha recordado que a iniciativa del partido y con el apoyo del resto de grupos de la oposición y de Més per Menorca, se ha incluido vía enmienda la creación de una comisión de control en el decreto ley. Sin embargo, ha alertado que los partidos del Govern quieren ahora tumbar este artículo en el pleno de este martes. Todos los partidos del Govern votarán hoy contra esta comisión de control.

La iniciativa del PP para mantener la comisión de control cuenta con el apoyo de Vox, PI y Ciudadanos y para impedir que el pacto acabe con este mecanismo de fiscalización parlamentaria necesita el apoyo de Més per Menorca, que está garantizado, pero también el del representantes de Gent per Formentera.

En este sentido, Toni Costa ha recordado que, en comisión, la anterior diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, «votó a favor de la creación de la comisión» y ha invitado al actual diputado formenterer, Antonio Sanz, a que «haga una reflexión al respecto». «Lo único que se pide es crear una comisión de control», ha insistido.

Mientras, los partidos que dan apoyo al Govern siguen manteniendo a toda costa que el control de los fondos europeos lo tenga Armengol de forma exclusiva y no el Parlament. La portavoz del PSOE, Pilar Costa, ha defendido este lunes que el Proyecto de Ley de Fondos Europeos, que se debatirá este martes en el pleno del Parlament, es necesario porque aportará «certeza y seguridad» para el desarrollo de los proyectos financiados con estos recursos, ya que dota a la Comunidad Autónoma de las herramientas necesarias para poder gestionar y ejecutar los fondos.

Según Costa los fondos son una «oportunidad histórica» y la norma, más que sobre cantidades, tiene que ver con la capacidad operativa para gestionar y ejecutar los millones de euros que llegarán a Baleares.

La portavoz socialista ha recordado que los plazos para gestionar los Fondos Europeos son «estrictos», por lo que es fundamental captarlos «para gestionarlos bien».

Unidas Podemos, por su parte, ha pedido al PP que «cambie de estrategia» y vote a favor del proyecto de ley de fondos europeos, «que es importantísimo para la recuperación económica de Baleares» o, en caso contrario, «se haga a un lado y deje trabajar».

Así se ha expresado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, quien ha criticado «el menosprecio del PP hacia los agentes económicos e instituciones» de las Islas cuando dicen que «el pacto de reactivación no es nada».

En este sentido, Sans ha exigido al PP «que deje de poner palos y rectifique su posicionamiento nocivo para la ciudadanía y la recuperación económica», y ha subrayado que el pacto «está dando sus frutos».

En la misma línea del PP, la coordinadora de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha censurado que se haga «una gestión política» de los fondos europeos y ha pedido que sean los expertos quienes decidan sobre los proyectos estratégicos. Guasp ha criticado que este proyecto de ley surge «del decretazo» del Govern y ha señalado que los partidos que forman parte del Ejecutivo balear han aplicado «el rodillo habitual» con la oposición y con todas las enmiendas de Cs.

Guasp ha recordado que «esta ley debía garantizar la tramitación administrativa de los fondos y de los proyectos», sin embargo ha considerado que no se ha creado una oficina técnica, como había solicitado Ciudadanos, sino que está sirviendo «para colocar a afines» de partidos del Ejecutivo autonómico. «No creemos que se tenga que hacer una gestión política de los fondos europeos», ha indicado.

En este sentido, ha remarcado que la gestión de estos fondos debe ser «técnica y de los expertos», mencionando a entidades como la Fundación Impulsa, la Universitat de les Illes Balears, los agentes sociales y económicos, la sociedad civil o las cámaras de comercio.

Més per Mallorca

Més per Mallorca se desmarca totalmente de sus compañeros de Més per Menorca para volcarse en que el Govern asuma sin control alguno la gestión de los fondos europeos. El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerado este lunes que «no hay nada que esté más regulado que los fondos europeos» en Baleares.

Así lo ha expresado Ensenyat en una rueda de prensa en el Parlament, ante las críticas de la oposición que ha acusado al Govern de realizar una «gestión política» de los fondos y no querer someterse al control de la Cámara autonómica.

Sobre la propuesta del PP para que haya una comisión de control a los fondos en el Parlament, Ensenyat ha remarcado que la función de la Cámara autonómica «es legislativa, no ejecutiva». Además, ha recordado que ya hay una oficina técnica de fondos europeos que tiene esta labor, por lo que «no podemos crear duplicidades».

«No deja de ser gracioso que gente que no ha querido participar en este proceso en el Pacto de Reactivación, después quiera hacer una serie de actuaciones que no corresponden al Parlament, sino que corresponden al Govern», ha censurado.