Los Fondos Europeos Next Generation son una oportunidad para invertir en proyectos de calado que impulsen la diversificación económica de regiones como Baleares y potencien la creación de empleo. También para que las Islas puedan fortalecer su principal motor económico, al mismo tiempo que busca abrirse a nuevos mercados. No obstante, los 4.640 millones de Europa que recibirá Baleares se destinarán a 91 proyectos hasta 2030, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha consensuado con el resto de fuerzas políticas.

La pandemia ha traído consigo la necesidad de que los países desarrollen planes estratégicos de inversión que solucionen problemáticas que se arrastran desde hace años. Un ejemplo, las anticuadas infraestructuras o la casi nula actualización tecnológica de muchos sectores. De ahí que estos fondos se destinen a «inversiones sin precedentes». Europa quiere que los países de la Unión acometan proyectos innovadores.

En el caso de las Islas, el Govern estima que se crearán 71.000 nuevos empleos, muchos en sectores emergentes. De estos, unos 8.850 serán empleos en industria y 2.700 estarán relacionados con la investigación. Según Armengol, dichos empleos serán posibles gracias a los 91 proyectos que se pondrán en marcha con los 4.640 millones que llegarán. Sin embargo, como advirtió el PP de Baleares, no se ha alcanzado un consenso. No ha habido participación real de las distintas fuerzas políticas en el desarrollo del Plan de Inversiones Estratégicas.

No obstante, Armengol está decidida a seguir adelante. De ahí que este viernes presentase su plan de inversiones en Can Balaguer frente a representantes de administraciones, patronales, sindicatos, Cámara de Comercio, colegios profesionales, empresarios y tercer sector, entre otros. Según ella, «el plan está abierto y se incluirán más proyectos». El objetivo es «modernizar la economía balear e impulsar el cambio de su modelo productivo».

Los cálculos del Govern indican que la inversión permitirá un crecimiento adicional del 0,7 % del PIB cada año. «Conseguimos que por cada euro, se convierta en un impacto de 1,5 euros. La inversión puede tener impacto directo, indirecto e inducido por valor de 6.900 millones de euros», ha detallado.

12 líneas estratégicas

Armengol ha explicado que los proyectos están organizados en torno a 12 líneas estratégicas. Baleares destinará 101 millones de los Fondos Europeos a acelerar el sector biotecnológico, de biomedicina y salud digital. 94 millones irán al distrito de innovación Nou Llevant de Palma para proyectos culturales, de innovación e investigación, energías renovables y transformación industrial y tecnológica.

En el ámbito de la economía azul están previstos seis grandes proyectos en las cuatro islas por 280 millones de euros. Para promover la circularidad, reutilizar agua para regadío, reutilizar derivados lácteos para nueva industria en Menorca y reconvertir la industria turística con la recircularidad, 450 millones.

La movilidad sostenible será otro eje. El Govern contempla la construcción del tranvía de la Bahía de Palma, proyecto que algunos partidos políticos consideran anticuado y más propio del siglo pasado que de este. Además, Armengol ha asegurado que apostarán por la movilidad limpia por mar y carretera, con proyectos en Formentera e Ibiza «para reducir la huella de carbono». Y en Menorca, «se desarrollará un gran proyecto para que sea la primera isla en apostar por la electrificación total.»

Por último, uno de los objetivos es reducir un 11% las emisiones de efecto invernadero hasta 2030. Sin embargo, todavía falta por explicar en detalle todos los aspectos de este plan desarrollado sólo por el Govern.