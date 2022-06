El concejal destituido de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, en declaraciones a OKDIARIO se reafirma en que en los audios filtrados privados en los que calificaba de «fracasado» al número uno de su partido en la capital balear, Alberto Jarabo, «se dicen sólo verdades».

Romero también advertía en estas grabaciones que Jarabo «ya tendrá lo que se merece» a la vez que calificaba de «mentiroso» al portavoz del partido en Palma, el director general de Memoria Democrática del Govern balear, Jesús Jurado, y de «nefasto» el nuevo Plan General impulsado por la imputada concejala independentista de Més, Neus Truyol.

«No podía dimitir porque no he hecho nada malo», subraya Romeo que asegura que «he dicho únicamente, lo que vengo diciendo toda la legislatura dentro, eso y más. Pero nada malo, es lo que piensan y dicen las bases de Podemos y muchos ciudadanos de Palma. La plaza Mayor está como está (dos años con las galerías comerciales cerradas), el barrio de Santa Catalina es un puro desastre (terrazas y contaminación acústica), y S’Escorxador ahí está (un centro comercial municipal sin proyecto de futuro). La gente no es tonta, y sabe lo que hay».

Por ello Romero cree que «los que deben de dar explicaciones del por qué se me ha cesado, son el alcalde, mi partido y la gente que lo ha hecho, no yo».

Ahora, y tras anunciar que dejará el acta de concejal, Romero aún no ha decidido si abandonará también Podemos.

«El partido es muy distinto al que me presenté, que era SOM Palma y yo lo hice como independiente. La gente me apoyó y soy de las pocas personas de base que ha conseguido un acta de regidor. El resto son, medio a dedo o por primarias de así asá. Yo me debo a esas bases que se merecen lo mejor».

Tras asegurar que «no voy a echar mierda al partido», no esconde que Podemos «no está a la altura de las circunstancias, en general».

«Lo he hecho lo mejor que he podido, la pasada legislatura en Infraestructuras, y en esta en Promoción Económica y Comercio. Dejo un área donde las patronales del comercio están contentas después de una pandemia, el comercio funciona, se venden los vales descuento en la calle, y eso es gracias al trabajo que hemos hecho, yo y mi equipo. Con eso me quedo, y es lo más importante para mi y los ciudadanos».

Después de una semana de presiones que se han saldado con su destitución, Romero reitera que «nunca me ato a la silla».

«He estado siempre por vocación y le dejo paso al siguiente. Que lo haga mejor que yo. Ojalá sea así, y le deseo suerte. No podría pedir otra cosa porque es lo más digno, y el que tiene que dar explicaciones de por qué se cesa un regidor del que han filtrado conversaciones privadas, son los que lo han hecho», concluye el hasta ahora concejal palmesano de Podemos en la plaza de Cort.