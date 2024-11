Dos partidos sin público y multa económica para la Penya Independent tras los incidentes ante el Andratx

El Juez de Competición ha decretado este martes una dura sanción para la Penya Independent tras los graves incidentes ocurridos en el campo de fútbol municipal Sant Miquel de Balansat, en el municipio de Sant Joan de Labritja, en Ibiza, una vez concluido un encuentro de juveniles ante el Andratx.

Concretamente, el Juvenil A de la Penya Independent tendrá que disputar los dos próximos encuentros sin público en sus gradas y además tendrá que pagar una multa económica.

Así se ve reflejado en el listado de sanciones impuestas para los encuentros correspondientes a la jornada 12 de la Liga Nacional Juvenil balear:

«Atendiendo a los incidentes producidos una vez finalizado el partido, tanto en el terreno de juego como en la entrada del túnel de vestuarios y, teniendo presente los vídeos que al respecto han sido publicados y emitidos en distintos medios de comunicación, el Juez considera los hechos de una gravedad suficiente para ser merecedores de la imposición de la sanción de disputa de dos partidos a puerta cerrada, y de sanción económica que obra en esta resolución».

Además, el futbolista I. A. de la Penya Independent, mayor de edad, ha sido sancionado con un total de 12 encuentros oficiales por agredir a un jugador del Andratx.

Comunicado del Andratx

El Andratx, una vez concluido el encuentro, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales aclarando que «estamos en contra de todo tipo de violencia en el fútbol y en cualquier deporte en general. Después de un partido entre los dos equipos, dos jugadores nuestros han sido agredidos y eso no se puede consentir en nuestro fútbol. La responsabilidad del resto de personas es calmar la situación y no incendiarla más. Seguiremos trabajando para erradicar la violencia en nuestro fútbol. Esperemos no sufrir más situaciones parecidas».