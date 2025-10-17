Dos barcos mallorquines en el Campeonato de España de Cruceros

La Real Federación Española de Vela y el Monte Real Club de Yates ya lo tienen todo listo para el Campeonato de España de Cruceros – Loterías con el Deporte, que se disputará desde hoy viernes al domingo 19 de octubre en aguas de Baiona, con la participación de los 17 mejores equipos de las 13 comunidades autónomas en liza, dos de ellos con pabellón balear, el Viking IX, del Real Club Náutico, y el Tres Mares, del CN Arenal.

Tras la baja de última hora del valenciano Alitan IV del RCN Denia, serán 17 los equipos participantes en el Trofeo Loterías con el Deporte. Entre ellos destaca el canario Solum Tenerife Aedas Home, en representación del RCN Tenerife, que defiende el título de campeón de España logrado el año pasado en estas mismas aguas. El armador Lucio Pérez ha vuelto a confiar en Javier Padrón para llevar la caña del barco, poniendo en valor el magnífico trabajo que protagonizó en la edición pasada, con tres triunfos parciales en la jornada de cierre.

Repite asimismo participación el vigente subcampeón de España, el asturiano Taxus Medio Ambiente, con grímpola del CV Bahía de Gijón. En cambio, no estará en Baiona el cántabro Aizen, que fue el equipo que completó el podio del Trofeo Loterías de 2024; el Yamamai del RCM Santander será en este caso el representante cántabro, tras ganar las regatas clasificatorias autonómicas, como han hecho el resto de equipos en liza en el Campeonato de España de Cruceros.

El andaluz Escuela Navegación Taboga (RCN Cádiz), los baleares Viking IX (RCN Palma) y Tres Mares (CN Arenal), el canario Butxaca (RCN Gran Canaria), el catalán L’Oreig (CN Port d’Aro) y el gallego Deep Blue 2.1 (RCN Vigo) son algunos de los equipos que también pueden dar guerra en aguas de Baiona, entre otros.

El patrón del Tres Mares, Juan Escandell, vuelve al Campeonato de España de Cruceros tras su ausencia el año pasado, y con la estrategia mucho más clara que entonces: “Ahora sabemos que priman los recorridos cortos y que las maniobras son muy importantes, por lo que venimos con la lección aprendida. Aunque nos ha fallado un tripulante, estamos todos con muchas ganas y animados de poder meternos en el grupo oro. Regatear con este elenco de campeones es todo un reto que nos motiva mucho”.

Los 17 equipos participantes representan a las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Canarias y Galicia, con dos equipos cada uno, y a Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Melilla, Región de Murcia y País Vasco. Se trata de las tripulaciones que han ganado las regatas clasificatorias establecidas por las federaciones autonómicas.

El formato de competición promete mangas dinámicas y muy igualadas con los monotipos Figaro, muy diferentes de las regatas con compensación de tiempos características de la vela de crucero. La flota se dividirá en tres grupos para navegar a bordo de los seis Figaro del club. Con la disputa de las tres primeras pruebas para cada grupo se cerrará la primera ronda, en que los dos primeros de cada grupo pasarán a la siguiente fase clasificados en el grupo 1, el tercero y el cuarto al grupo 2, y los dos últimos al grupo 3. Tras la fase B, los dos primeros de cada grupo ascenderán al grupo superior, mientras que los dos últimos de cada grupo descenderán al grupo inferior. Las regatas de la fase C marcarán la clasificación final, con el podio del Campeonato de España de Cruceros a decidirse entre los equipos del grupo oro.