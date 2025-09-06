Detenidos dos jóvenes tras asaltar un concesionario y robar llaves de coches en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos jóvenes —uno de ellos mayor de edad y de nacionalidad española, y el otro menor— como presuntos autores de varios robos con fuerza perpetrados durante la madrugada del pasado miércoles. Los arrestados están siendo investigados por su implicación en el asalto a un concesionario de vehículos ubicado en un polígono industrial de la ciudad, así como por su presunta participación en un robo en un establecimiento comercial cercano y en el interior de una furgoneta.

La intervención policial se produjo cuando dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) sorprendieron a cuatro individuos accediendo de forma ilícita a las instalaciones de un concesionario de coches. Según fuentes policiales, los jóvenes forzaron la barrera de acceso para entrar al recinto, donde posteriormente manipularon varias cerraduras hasta hacerse con un lote de llaves de vehículos. En total, se apropiaron de ocho juegos de llaves, presumiblemente con la intención de regresar posteriormente para sustraer los automóviles.

Justo cuando se disponían a abandonar el lugar, los agentes interceptaron a los sospechosos en plena huida. Al percatarse de la presencia policial, los cuatro jóvenes salieron corriendo en distintas direcciones, arrojando las llaves robadas en su intento de escapar. La rápida actuación de las patrullas permitió la detención inmediata de dos de ellos, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga. La búsqueda de los fugados continúa abierta.

Durante el dispositivo desplegado en las inmediaciones del concesionario, los agentes localizaron una furgoneta que presentaba signos evidentes de haber sido forzada. En su interior se halló una caja de herramientas abierta, lo que hace sospechar que podría haber sido utilizada en los robos. Esta nueva evidencia llevó a los investigadores a imputar al detenido mayor de edad un delito adicional por robo con fuerza en el interior de vehículo.

Los dos arrestados han sido puestos a disposición judicial y se enfrentan a cargos por robo con fuerza en el concesionario y en un establecimiento de la zona, además del mencionado robo en la furgoneta. La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones en los próximos días, ya que la investigación sigue en curso por parte del Grupo de Robos.

Además, según han confirmado fuentes policiales, uno de los jóvenes detenidos ya había sido arrestado semanas atrás por un robo similar en otro concesionario de Palma, lo que refuerza la hipótesis de que los hechos puedan estar relacionados con una serie de delitos cometidos recientemente en el entorno de la automoción.

Las autoridades recuerdan la importancia de reforzar las medidas de seguridad en este tipo de instalaciones, especialmente en zonas industriales, que durante la noche suelen quedar desiertas y son objetivo frecuente de grupos organizados o delincuentes reincidentes.