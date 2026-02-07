Detenidos 5 bolivianos que llevaban una cogorza de campeonato por destrozar bar de Palma tras una pelea

La tranquilidad de un popular bar del centro de Palma se convirtió en un auténtico campo de batalla cuando cinco bolivianos que llevaban una cogorza de campeonato protagonizaron una pelea que acabó con el mobiliario del local hecho añicos. La Policía Nacional ha detenido a los implicados como presuntos autores de un delito de daños.

Según fuentes policiales, los hechos se remontan a finales de octubre, cuando una clienta del establecimiento denunció que cinco hombres habían desatado su furia contra el negocio tras un altercado. Testigos relatan que los sujetos comenzaron a lanzar botellas de cerveza de manera deliberada y agresiva, causando destrozos en cada rincón del bar.

Los daños fueron cuantiosos: una nevera quedó inservible tras recibir múltiples impactos, la puerta principal fue fracturada, cuatro sillas y dos mesas quedaron inutilizables, y dos ventanas fueron destrozadas. Incluso un altavoz fue lanzado al suelo en medio de la refriega. La propietaria del bar sufrió pérdidas económicas significativas debido a la destrucción del mobiliario, que ahora deberá reemplazar.

La investigación, llevada a cabo por los agentes del Distrito Centro, incluyó semanas de pesquisas para identificar a los presuntos responsables. Finalmente, tras minuciosas gestiones, los cinco hombres fueron plenamente identificados y localizados. El pasado lunes, la Policía Nacional procedió a su detención, confirmando que los implicados son de nacionalidad boliviana.

El caso ha generado alarma entre los comerciantes del centro, quienes denuncian que este tipo de actos vandálicos está aumentando y exigen mayor vigilancia. Por su parte, las autoridades policiales aseguran que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de locales y ciudadanos ante episodios de violencia como este.