Detenido un sueco por acosar y tocar a niños en la zona de animación de un hotel de Mallorca

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor han detenido a un hombre de origen sueco por realizar tocamientos de índole sexual a varios niños menores en la zona de animación de un hotel de Mallorca.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo, cuando las fuerzas de seguridad recibieron el aviso del incidente en el establecimiento hotelero. Al personarse en el lugar, la primera de las familias afectadas relató a las autoridades que un hombre se había acercado a su hijo de tan solo cinco años mientras disfrutaba de la animación del hotel.

El individuo se sentó al lado del pequeño y le pasó el brazo por el torso, una acción que provocó la reacción inmediata del padre, quien encaró al sujeto para recriminarle de forma directa su actitud y alejarlo de inmediato del menor.

Durante la intervención policial, una segunda familia denunció que el mismo sospechoso había abordado a su hija, una niña de once años. Según el testimonio recabado, el varón le habría realizado tocamientos en la zona del glúteo por encima de la ropa y sin su consentimiento.

A las declaraciones de los progenitores se sumó el testimonio de una empleada del propio establecimiento. La trabajadora manifestó a los agentes que en días anteriores ya había observado a este mismo individuo acercándose a otros niños en las instalaciones del hotel, a quienes abrazaba y tocaba, aunque en esas ocasiones previas los contactos no se habían producido en sus partes íntimas.

Ante la gravedad y la reiteración de los testimonios de las familias y de los testigos presenciales, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Manacor, procedió a la detención formal del hombre de nacionalidad sueca para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de un delito de agresión sexual a menores.