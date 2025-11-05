Detenido un pakistaní por perseguir a una niña en un parque de Palma y masturbarse mientras la miraba

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de origen pakistaní por perseguir a una niña en un parque de Palma y manosearse delante de ella. Está arrestado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, según han informado fuentes policiales.

La detención se produjo a comienzos de esta semana, tras una investigación iniciada a raíz del testimonio de una menor que pidió ayuda a una patrulla, cuando observó el presunto comportamiento del individuo en un parque público de la ciudad.

El incidente tuvo lugar en un área infantil situada en las inmediaciones de un centro educativo. Según el relato de la menor, el hombre comenzó a observar de forma insistente y a hacerle gestos para que se acercara. Acto seguido, siempre según su versión, el individuo habría tocado sus partes íntimas por encima de la ropa mientras mantenía la mirada fija en ella. La niña, visiblemente alterada, acudió a pedir auxilio al padre de una amiga con la que se encontraba en el parque, y ambos abandonaron el lugar antes de dirigirse a una patrulla de la Policía Nacional que se hallaba en la zona realizando labores de prevención.

El adulto que acompañaba a la menor informó a los agentes de que el sospechoso era conocido en el barrio por haber mostrado conductas similares en otras ocasiones, también frente a menores de edad. Los policías se desplazaron entonces al punto indicado por el testigo, donde localizaron al presunto autor de los hechos.

Durante la identificación, el hombre mostró en su teléfono móvil una fotografía de su documento de identidad. Los agentes, al revisar la pantalla, observaron en la galería de imágenes del dispositivo fotografías de bebés que, según las primeras comprobaciones, no corresponden a hijos o familiares directos del sospechoso.

A partir de ese momento, la investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en delitos de índole sexual y de violencia de género. Los agentes recopilaron las declaraciones de la víctima y de los testigos, además de realizar diversas diligencias para determinar las circunstancias del suceso y el posible origen de las imágenes encontradas.

Tras completar las primeras gestiones, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales para la toma de declaración. Desde la Jefatura Superior de Policía de Baleares no se han ofrecido más detalles sobre el caso, que continúa bajo investigación judicial.

Fuentes de la investigación subrayan que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y que se están analizando los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares o si existieran más víctimas.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de alertar de inmediato a las fuerzas de seguridad ante cualquier comportamiento sospechoso en espacios públicos, especialmente en zonas frecuentadas por menores, con el fin de garantizar una respuesta rápida y la protección de las posibles víctimas.