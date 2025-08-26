Detenido por intentar robar una cadena de oro de un tirón a una mujer que estaba aparcando en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen colombiano por intentar robar robar una cadena de un tirón a una mujer que estaba aparcando su coche en Palma. Está acusado de un delito de robo con violencia.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado domingo en la zona centro de la ciudad, cuando una mujer se encontraba a bordo de su coche junto a sus hijos menores, disponiéndose a aparcar el vehículo.

De repente, un hombre se abalanzó sobre ella y se introdujo por la ventanilla, le agarró una cadena de oro que llevaba en el cuello y tiró fuertemente con la intención de arrancarla.

La mujer agarró el brazo del ladrón y para evitar que le arrancara la cadena le dio un mordisco, por lo que la cadena cayó en el interior del habitáculo del vehículo, momento en que la mujer aprovechó para activar el cierre.

El hombre empezó a golpear la puerta y las ventanas del vehículo con la intención de hacerse con la cadena. Sin embargo, no logró su objetivo, ya que la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda a los viandantes.

Finalmente, el ladrón depuso su actitud y emprendió la huida a la carrera junto con otros hombres. Gracias a la ayuda de varios ciudadanos que acudieron en auxilio de la mujer tras escuchar sus gritos, el presunto autor de los hechos fue interceptado y retenido hasta la llegada de una patrulla policial cerca de la Plaza de las Columnas, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.