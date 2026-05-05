Deja una bañera abandonada en una calle de Palma y ahora se enfrenta a una multa de 1.500 euros

La Policía Local de Palma ha identificado a un ciudadano que abandonó una bañera en la vía pública, junto a unos contenedores, y ahora se enfrenta a una sanción que podría alcanzar los 1.500 euros.

Gracias a la colaboración ciudadana, concretamente la denuncia de un vecino, los agentes tuvieron conocimiento de este hecho. A través de fotografías que realizó este testigo, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) pudo localizar al infractor.

De esta forma, los policías pudieron identificar al dueño del coche que abandonó la bañera en la calle en Palma y lo ha denunciado por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos.

Desde la Policía Local se recuerda a los ciudadanos que abandonar residuos voluminosos en la calle es una infracción grave, que puede acarrear una sanción de hasta 1.500 euros.

Por ello, insisten en usar los Puntos o Parques Verdes, que son centros de recogida selectiva donde se pueden depositar residuos especiales que no se recogen con otros sistemas. Estos lugares son de uso exclusivo para residentes en Palma y están abiertos de lunes a domingo (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero) de 8:00 a 20:00 horas.

En Palma, este tipo de residuos voluminosos se pueden depositar en el Parque Verde del polígono de Son Castelló, en la calle del Gremi de Sucrers i Candelers, y en el Parque Verde Sant Jordi, al lado de la depuradora EDAR1.