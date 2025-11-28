David Guetta, actuará en el Closing Party de Mallorca Live 2026 el domingo 14 de junio. El considerado DJ nº1 del mundo, cerrará en el Closing Party de Mallorca Live 2026 su gran fin de semana tras llenar tres noches el Stade de France de París.

El domingo 14 de junio, el DJ francés pondrá el broche de oro a la novena edición del festival en el Closing Party, que tendrá lugar en el recinto Mallorca Live de Calvià de 18h a 00h. David Guetta presentará en el Escenario Estrella Damm su espectáculo más ambicioso hasta la fecha, The Monolith Show, que promete ser una experiencia total: visual, auditiva y emocional.

Construido en torno a un diseño de escenario único con forma de monolito, este show lleva los límites del directo más allá e introduce al público en una experiencia espectacular. Su cita con Mallorca será una de las últimas oportunidades para disfrutar de una producción con la que David Guetta ha girado por todo el mundo.

Un cupo limitado de entradas para el Closing Party desde 65 euros está ya a la venta, con un precio especial para quienes ya tengan su abono de dos días (57,50) o entrada de día (60) para Mallorca Live 2026. En esta jornada de clausura estarán disponibles además las entradas VIP y Premium, así como la nueva zona Terraza; toda la información y entradas se pueden encontrar en la web www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.

David Guetta, en lo más alto

El DJ, productor y artista francés David Guetta es un pionero de la música y un icono internacional. Conocido en la escena de los clubes, donde creó su estilo entre los años 80 y 90, fue en 2002 cuando dio el gran salto a la escena internacional con su álbum debut, Just a Little More Love.

Desde entonces, este genio de la producción musical ha colaborado con algunas de las estrellas más importantes del mundo: Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, etc. Estas colaboraciones han dado como fruto todo un legado de éxitos indiscutibles como When Love Takes Over, Sexy Bitch, Memories, Where Them Girls At, I Gotta Feeling o Titanium’ que cuenta con más de 1.000 millones de reproducciones. Estos himnos le han valido varias nominaciones a los premios Grammy, con dos galardones en su haber, y han dejado clara su habilidad para adaptarse a las tendencias sin perder su seña de identidad.

Conocido por sus legendarias sesiones en Ibiza y sus actuaciones en estadios y festivales de todo el mundo, se ha ganado a pulso el coronarse por quinta vez como el DJ nº1 del mundo, título concedido por la prestigiosa revista DJ Mag.

Tras revolucionar el Stade Vélodrome de Marsella ante 65.000 personas el pasado mes de junio, David Guetta anunció una cita con el Stade de France de París para 2026 que pronto se convirtió en tres fechas (11, 12 y 13 de junio), con todas las entradas vendidas en minutos, en las que presentará The Ultimate Monolith Show.

Mallorca Live 2026

La cita mallorquina estrena en 2026 un nuevo formato, con dos jornadas de festival, cuyo cartel ya cuenta con dos grandes nombres nacionales ya confirmados: Viva Suecia el viernes 12 de junio y Aitana el sábado 13 de junio.

Con motivo del Black Friday y sólo hasta el 30 de noviembre, las entradas para las zonas VIP, Terraza, Premium y Golden contarán con un 20% de descuento. Para quienes ya tienen su entrada general, podrán realizar upgrade a cualquier zona.

Toda la información así como los abonos generales (desde 109 euros) y entradas de día (desde 65) están disponibles en la web www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.