Dani Rodríguez alienta la polémica con los aficionados

El jugador del Mallorca Dani Rodríguez ha seguido alentando hoy la polémica suscitada ayer tras el partido ante el Girona y la ha extendido a las redes sociales ampliando un mensaje escrito originalmente por su pareja en el que simplemente se destacaba la palabra «Respect». Al centrocampista no le han gustado algunas de las reacciones de los aficionados y ha respondido de manera contundente. «Si pagáis entradas para insultar y amenazar, lo que tenéis que hacer es quedaros en casa».

«Por poner una simple historia con una foto del equipo y la palabra respeto, me han llegado mensajes negativos. A los verdaderos aficionados, gracias. A los que sólo saben amenazar y faltar al respeto: esto no va de fútbol. Esto va de humanidad».

«Por cuatro que no entienden nada, no voy a gastar ni una palabra. Si pagáis entradas para insultar y amenazar, lo que tenéis que hacer es quedaros en casa». «Esto es fútbol, no una guerra. Y si el club quiere cuidar a los suyos, que identifique a estos cuatro y les cierre la puerta hasta final de temporada. Porque quien no respeta, no merece estar».

«Gracias de corazón a los que sí están, en las buenas y en las malas. Vosotros sí representáis al Mallorca». Éste es el mensaje que ha escrito el futbolista, que en el encabezamiento había enfatizado que «deberíamos estar orgulloso de donde vamos en la tabla. No nos podemos quedar de la temporada que hemos hecho. Todo el equipo y el míster se han dejado la piel».

La publicación en Instagram llega horas después de que el jugador denunciara que él y varios de sus compañeros habían recibido insultos y amenazas de muerte por parte de algunos aficionados tras el partido de ayer en Montilivi ante el Girona. El Mallorca ha solicitado a la policía que le facilite imágenes que le permitan identificar a los responsables para proceder a sancionarlos como corresponde.

«Son cuatro sinvergüenzas que no representan a la afición mallorquinista», agregó el jugador, visibilemente molesto. El club ha iniciado una investigación y ha pedido imágenes a la policía a traves del sistema de circuito cerrado que existe en todos los estadios de Primera División.

«Me sorprenden muchísimo este tipo de actitudes», dijo Dani Rodríguez, que se refería a gestos simulando cortar el cuello que algunos aficionados, según su versión, les hicieron al final del partido de ayer en el estadio de Montilivi. «Existe una comunión total entre la afición y el equipo, estos no representan a nadie», agregó el centrocampista gallego.