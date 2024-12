Dani Fernández, Duncan Dhu, Guitarricadelafuente y Mikel Izal, primeros nombres de la III edición de Es Jardí

Dani Fernández, Duncan Dhu, Guitarricadelafuente y Mikel Izal son los primeros nombres confirmados de la tercera edición de Es Jardí, el ciclo de conciertos que se celebra durante los fines de semana de meses de julio y agosto en un espacio único dentro del Recinto Mallorca Live.

Además, la organización también ha confirmado el regreso de una de las fiestas más exitosas de las pasadas ediciones, Children of the ‘80s, que volverá a ser la encargada de abrir el festival el jueves 10 de julio.

Las entradas están a la venta desde 19 euros en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

Children of the ‘80s

Es oficialmente una de las citas más queridas de Es Jardí. Tras hacer bailar y disfrutar al máximo de la nostalgia al público mallorquín en las ediciones anteriores (con las actuaciones de OBK y Double You en 2023 y de Nacha Pop y New Limit en 2024), el famoso y divertido evento temático Children of the ‘80s será la Opening party del festival el 10 de julio. La fiesta, cuyo invitado especial se anunciará más adelante, cuenta con un escenario espectacular, experiencias interactivas con personajes inolvidables de la época, street dance y diversión sin fin.

Dani Fernández

Sin duda, uno de los artistas más destacados del momento. Sus canciones se sitúan entre las más radiadas de nuestro país y muchas de ellas son himnos para el público. Dani Fernández ha vuelto a fulminar récords con Todo Cambia, Criminal y Me Has Invitado a Bailar, los adelantos de su último trabajo, La Jauría (2024). Le acompaña un rotundo directo aplaudido por público y crítica y cuyo efecto se pudo comprobar en sus dos fechas en Es Gremi dentro de las Mallorca Live Nights y en su paso por Mallorca Live Festival 2024.

Mikel Izal

Durante más de una década disfrutamos de su voz al frente de IZAL. Ahora Mikel Izal ha iniciado una etapa en solitario con El Miedo y El Paraíso (2023) una carta de presentación que propone un viaje de descubrimiento personal por las diferentes emociones y estados de ánimo que han acompañado al compositor en los últimos años. Con el lanzamiento del álbum llegó una gira que arrancaba en México para después arrasar por teatros, auditorios, ciclos y festivales de España.

Guitarricadelafuente

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, regresará a los escenarios en 2025 con una esperada gira que recorrerá las principales ciudades de España y volverá a Mallorca para iluminar Es Jardí el 21 de agosto. Traerá bajo el brazo un nuevo disco que promete consolidarlo como una de las voces más originales y prometedoras de su generación, y al que acompañará un directo especial diseñado específicamente para esta ocasión. Después de explotar con la revisión de un clásico como Guantanamera y su original El conticinio, Guitarrica no tuvo miedo a experimentar en su debut, La Cantera (2022), doctorándose desde una originalidad extrema. El músico sigue construyendo un puente entre tradición y vanguardia, llevando su mensaje a nuevas audiencias sin perder la autenticidad y la sensibilidad que lo definen.

Duncan Dhu

Formada en 1984 en San Sebastián, Duncan Dhu fundía las voces y guitarras de Mikel Erentxun y Diego Vasallo, junto con Juan Ramón Viles en la batería. Su álbum debut, Por tierras escocesas (1985), de inmediato capturó la atención del público y la crítica, sentando las bases de un sonido que combinaba elementos del rockabilly y el folk y que destacaba por sus letras nostálgicas y evocadoras. Cuando se cumplen 40 años del debut de una de las bandas más importantes de la historia musical española, Mikel Erentxun sale a la carretera con su banda (Rubén Caballero guitarra, Mikel Azpiroz, teclados, Fernando Neira, bajo, Karlos Arancegi, batería) para celebrar un legado de clásicos. Es Jardí será una de las paradas de esta gira 40º aniversario, el 22 de agosto, en una noche que promete ser mágica.