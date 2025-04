Cuando el lujo es un lujazo

Comenzamos con uno de los lugares más icónicos del divertimento mallorquín, icónico sin duda y de un lujo medido al milímetro para que no resulte excesivo, librándose así de la vulgaridad que a veces nos engaña disimulada bajo capas de brillos que por ser marinos entumecen más que relajan. Me refiero al famosísimo y apetecible Purobeach y a su máximo representante, Beltrán Álvarez de Estrada, hijo del marqués de Camarines, título que ahora ostenta su hermano mayor como es tradicional. Ha convertido su beach en un clásico indispensable donde el lujo es de verdad.

Hoy comenzaremos un recorrido por eso lugares que no engañan, que son los que abren, a lo grande, la temporada a la que nos acercamos de manera irremediable. ¿Será un verano como los demás? No, será mejor. Y si no me creen, al tiempo.

Purobeach Palma, el megacool beach club de Cala Estancia, celebra cada año su legendaria Season Opening, una fiesta con la que da la bienvenida al verano y que reúne a más de 700 personas venidas de medio mundo. Purobeach y el resto de los negocios que regenta la empresa que preside Beltrán Álvarez de Estrada han conseguido ser parte indispensable del buen vivir, de ahí que sean necesarias no una, sino varias celebraciones para que los 700 asistentes puedan seguir disfrutando de uno de los lugares más mágicos del Mediterráneo. De ahí que la celebración, que ya es más que esperada por todos los amantes de la filosofía de Puro, traslade a todos los asistentes a una velada inolvidable, en la que se puede sentir el espíritu nómada que caracteriza a los centros Purobeach y a su #. Desde los vibrantes ritmos de los DJ de Puro Music hasta los espectáculos en vivo, pasando por una oferta gastronómica propia y el icónico momento Sunset, que es lo más entre lo más.

Cada rincón del beach club se convierte cada primavera en un espacio idílico y animado, ofreciendo a los asistentes distintos puntos desde los que disfrutar de las vistas y de la celebración, desde la pista de baile delante de la espectacular cabina del DJ hasta el mágico rooftop.

La música, los cócteles y el maravilloso enclave de Purobeach Palma enamoran cada año a todos sus asistentes. La Season Opening de Purobeach Palma marca oficialmente el comienzo del verano, prometiendo una temporada repleta de sorpresas. Y es que la casa está de celebración, ha cumplido 21 años.

El Marino celebrará en breve su segundo aniversario y si en el primero se quiso expresar todo el cariño de la casa a cada uno de los asistentes que les han acompañado en este viaje desde el principio, este año se espera que sea doble. Han sido unos años llenos de emociones, sabores y momentos compartidos que han hecho de este restaurante un verdadero hogar gastronómico para todos.

La presencia de los invitados más chic en sus celebraciones refleja el vínculo que han construido juntos día tras día. Personal, colaboradores y proveedores se unieron a la fiesta junto a Sweet Lucy por la magnífica tarta que preparó para poder soplar las velas de aniversario de El Marino por su cumpleaños. Que este segundo aniversario sea sólo el comienzo de una larga y deliciosa travesía que podamos celebrar y contar juntos. Y voy con otro lujo de verano indispensable porque lo es de verdad y mucho.

La cita musical más importante de las Islas Baleares, Mallorca Live Festival, presentará en breve su programación de actividades paralelas a la novena edición del festival. No nos lo perderemos porque los conciertos marcan el verano a través de su música y su localización. Ya les contaré.

XTANT, la organización que preside Kavita Parmar, presentará también una diversa gama de charlas, mesas redondas y presentaciones, brindando a los asistentes la oportunidad de adentrarse en el rico tapiz de la cultura textil. Además, el evento sigue comprometido en proporcionar una plataforma para que el talento emergente y las comunidades indígenas compartan auténticamente sus conocimientos y experiencia y lo hará, una vez más, y van cinco, desde el corazón histórico de Palma con un vibrante mercado/galería. El impresionante patio de Can Vivot, una joya mallorquina del siglo XV con un impresionante patio barroco y designado como monumento histórico-artístico nacional servirá de nuevo como el principal lugar del evento.

Figuras destacadas de diversos campos engalanan XTANT con su presencia cada año, contribuyendo a su atmósfera vibrante. Li Edelkoort, una destacada analista de tendencias y una de las 50 mujeres más poderosas en arquitectura y diseño, ha abogado activamente por la importancia de encuentros globales como XTANT. Destacados activistas como Satish Kumar, del renombrado Schumacher College y Daniel Wahl, autor de Designing Regenerative Cultures, ofrecieron presentaciones inspiradoras, encendiendo discusiones sobre la sostenibilidad y la regeneración. La participación de artistas internacionales emergentes como el artista libanés Adrian Pepe, la artista colombiana Ana González Rojas, los artistas marroquíes Maison Artc, la artista francesa Aurélie Hoegy y el dúo germano-indio detrás de XTANT.

Nada hay más lujoso que poder cerrar esta crónica de hoy contándoles todo lo bueno que está pasando y lo que está por pasar. Lujo, del de verdad, ¡que no nos tomen el pelo!