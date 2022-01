Ciudadanos (Cs) ha exigido este lunes más recursos para la Atención Primaria de Ibiza y Formentera, que aseguran que se encuentra «colapsada» por la sexta ola de coronavirus.

El coordinador de Ciudadanos en Ibiza y Formentera, Javier Torres, ha señalado que a pesar de la situación actual, la Conselleria de Salud «no ha reaccionado y en Ibiza y Formentera los centros de salud están colapsados». «El Govern no ha puesto más recursos y no ha tomado las medidas sanitarias para garantizar la atención a los pacientes en los centros de salud pitiusos», ha añadido y recoge Europa Press.

Además, Torres ha señalado que Ibiza es la isla de Baleares con menos recursos y con el sistema sanitario «más saturado, ya antes de la pandemia».

Asimismo, ha recordado que la vacunación ha favorecido que los contagios no sean tan graves, por lo que la UCI no se ha llenado, pero esto ha provocado que toda la presión recaiga en la Atención Primaria.

«Salud no puede seguir de brazos cruzados durante esta sexta ola, ya que los profesionales sanitarios también tienen que atender casos no relacionados con el coronavirus. Esta falta de medios es intolerable y el Govern balear debe sacar de la UCI la Atención Primaria para que los centros de salud de Ibiza no tengan que colgar más carteles de que se suspenden las consultas presenciales por falta de personal», ha reiterado Torres, en relación a lo sucedido la pasada semana en un centro de Ibiza.

Finalmente, Cs ha pedido la comparecencia urgente en la Comisión de Salud de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para que dé explicaciones por la gestión en esta sexta ola.