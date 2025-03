Corberán: «Arrasate está demostrando su gran nivel como entrenador»

«Es un equipo que tiene recursos en cuanto a jugadores de plantilla y mérito con respecto al funcionamiento colectivo. Es un equipo que maneja el juego asociativo, directo, presiona hombre a hombre… su posición obedece al funcionamiento que tienen. Tenemos que hacer un partido completo», ha dicho Carlos Corberán, entrenador del Valencia, en relación al Mallorca, equipo ante el que jugará mañana en Mestalla.

Corberán se ha referido también a Arrasate, del que ha dicho que “tengo un grandísimo respeto por el trabajo que ha hecho con el Mallorca y con Osasuna. Está demostrando el nivel de entrenador que es. En pretemporada en Inglaterra jugamos un amistoso contra ellos y ya vimos lo difíciles que eran».

«El equipo tiene muchas ganas de volver a competir. Hace 20 días que no hemos competido en Mestalla y tenemos ganas de encontrarnos con la afición y volver a luchar y avanzar con ellos hacia el objetivo. Ese deseo es compartido. He visto a la plantilla durante este parón con muchas ganas y me han transmitido que están listos para volver a la competición”, dijo sobre el partido de mañana, en el que la duda es el nigeriano Sadiq, aunque parece que podrá jugar sin problemas.

Somos conscientes del mucho trabajo que tenemos por delante para lograr nuestro objetivo. Veo un gran esfuerzo y compromiso de toda la gente que estamos dentro del Valencia», dijo el entrenador, sustituto de Rubén Baraja, para luego agregar sobre la carga de los internacionales que «tenemos la necesidad de adaptarnos al calendario competitivo y tenemos que buscar la optimización de nuestras posibilidades. No he pensado si sería mejor al final o juntarlos. Hay compromisos internacionales y con los clubes, que son los que nos importan, y tratamos d gestionar de la mejor manera posible».

Finalmente, en cuanto a Rafa Mir recalcó que «siempre que un jugador trabaja y da el máximo, tiene las máximas opciones. Luego uno tiene que tomar decisiones. Me he quedado muy satisfecho con el trabajo y la implicación de los jugadores que se han quedado aquí”.