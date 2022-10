El Consell no aclara el viaje pagado con dinero público de un consejero independentista a Nicaragua

El Consell de Mallorca, que preside la socialista Cati Cladera, se ha negado de momento a dar explicaciones sobre el viaje a Nicaragua pagado por la institución insular del conseller Jaume Alzamora, de la formación independentista Més. Alzamora es conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local y en septiembre viajó a Nicaragua con el pretexto de supervisar proyectos de cooperación.

El portavoz de Vox en el gobierno insular, Toni Gili, afirma que se ha visto en la obligación de elevar este asunto al Pleno del Consell que se celebra este jueves ante el «oscurantismo de PSOE, Més y Podemos».

«Llevamos esperando un mes a que el Pacto de izquierdas se digne a responder por escrito la batería de preguntas que registramos para

obtener información sobre el viaje a Nicaragua. No se han dignado a respondernos y desde Vox no nos vamos a quedar de brazos cruzados, se trata de gasto de dinero público y debemos proteger los intereses de los mallorquines ante los desmanes de la izquierda», afirma Gili.

Vox quiere saber cuál ha sido el coste del viaje de la delegación del Consell de Mallorca a Nicaragua para supervisar proyectos de cooperación. La formación también quiere saber quiénes han sido los miembros de dicha delegación y cuál ha sido su agenda.

«Los miembros de Més están acostumbrados a pagarse sus viajes supuestamente solidarios, supuestamente humanitarios con el dinero de los

ciudadanos. Viajes de cooperación y ayuda al exterior para mayor algarabía de cuatro votantes mientras en Mallorca no hay ni ayuda ni cooperación para con los españoles que lo necesitan. Me tacharán de racista y me da igual. Lo he dicho, lo digo y lo diré: primero, los españoles», ha afirmado Gili.

Vox alerta de que «esas delegaciones que viajan con el dinero de los mallorquines se toman esos viajes como momento de asueto. Un par de supervisiones y 23 horas de fiestuqui. Mientras, Vox no pudo interpelar al viajero Alzamora en el pasado pleno de la institución porque se encontraba en Nicaragua. Un viaje muy oportuno porque así evitó darnos explicaciones sobre los problemas internos del pacto de izquierda».

Finalmente, Gili afirma que Jaume Alzamora no se va a librar, porque en el Pleno del jueves vamos a preguntar cómo están las tensiones entre PSOE, Més y Podemos».