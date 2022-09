Vox denuncia el viaje a Nicaragua de un conseller independentista pagado por el Consell de Mallorca

Vox ha registrado en el Consell de Mallorca una pregunta mediante la cual quiere saber el montante económico destinado por la institución para satisfacer el viaje a Nicaragua del conseller insular de la formación independentista Més Jaume Alzamora. “El señor Alzamora es conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local. Creo que tiene suficiente trabajo por hacer en Mallorca como para que ponga fotitos en redes sociales diciendo que está supervisando proyectos de cooperación en Nicaragua», ha afirmado el portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

«Lo que tiene que supervisar Alzamora es lo que sucede en esta isla y lo que

sucede con nuestros ciudadanos, cosa que no está haciendo”, ha añadido Gili. Vox lamenta que este viaje, al que ha asistido una delegación del Consell de Mallorca, esté patrocinado con el dinero de los ciudadanos.

“Sí, de esos ciudadanos que trabajan cada día y que no llegan a final de mes; de esos ciudadanos que están haciendo este mes de septiembre esfuerzos titánicos para comprar el material escolar de sus hijos; de esos ciudadanos que se han quedado este verano en sus casas porque su situación económica es crítica..», señala Gili.

Y prosigue el representante de Vox: «Con el dinero de todos y cada uno de esos mallorquines, el indepe Alzamora, a quien he bautizado como Willy Fog Alzamora, se ha largado a Nicaragua a hacer una performance de esas que le gusta a la izquierda, a escampar su buenismo fake lejos de nuestras fronteras. Ya sabemos que socialistas, comunistas e indepes son más generosos con los de fuera que con los españoles y, para muestra, un botón”.

Vox ha pedido saber qué proyectos ha supervisado supuestamente Alzamora y si esos supuestos proyectos han sido costeados con fondos públicos del Consell de Mallorca. “Desde Vox presentamos una enmienda a los Presupuestos de este año pidiendo que no se destinara ni un solo euro de los mallorquines al Fondo Mallorquín de Solidaridad, ya que se trata solo de ayuda al exterior. Solidaridad es la que necesitamos con los mallorquines. Yo no voy a dar a los de fuera lo que no tienen mis compatriotas. Me da igual que me tachen de lo que les dé la gana» ha afirmado Gili.

El portavoz adjunto de Vox ha añadido estas palabras: «Primero los míos, primero los mallorquines. Ese es mi compromiso, ese es el compromiso de Vox. A ver si hay suerte y el señor Alzamora se queda en Nicaragua porque, para lo que hace aquí, lo mismo nos da».

Para reforzar sus argumentos, el conseller de Vox ha divulgado en el mismo comunicado una foto tomada esta semana en una barriada de Palma en la que aparece un indigente durmiendo en la calle. «Ya me dirán ustedes si la

cooperación es necesaria en Nicaragua o aquí…”, ha afirmado Toni Gili.