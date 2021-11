Alargar la temporada turística y lograr la desestacionalización ha sido una de las máximas de los distintos ejecutivos del Govern y el Consell. Un objetivo que todavía no se ha cumplido, al igual que el de atraer al turismo de calidad frente al de borrachera. Con la pandemia, esta promesa se ha convertido en un mantra del ejecutivo de Francina Armengol, que aseguró que este 2021 habría temporada de invierno. No ha sido así. Con este propósito, el Consell gastará, a través de la Fundación Mallorca Turismo, 8,5 millones de euros en un plan de acción que no incluye nada nuevo.

Las acciones previstas por la institución insular dirigida por Catalina Cladera pasan por «especializar la isla en los productos estratégicos»: deportes, premium, MICE, turismo de rodajes, gastronomía, naturaleza, cultura y arte. Además, «se seguirá la hoja de ruta de promoción digital y audiovisual». Esto está incluido en el Plan de Acción 2022 que acaba de aprobar el Consell, que a su vez se enmarca dentro del Plan Estratégico de Turismo de Mallorca 2020-2023. Es decir, todo lo que se hará de cara al año que viene para alargar la temporada ya se ha estado haciendo. Lo único novedoso es que se ha aumentado el presupuesto un 30%, para llegar a los 8,5 millones de euros anunciados.

En este sentido, el Consell ha dicho que se mejorará el posicionamiento digital de la marca Mallorca y la promoción turística digital del destino. Destinarán parte del presupuesto a la web institucional y promocional, a las redes sociales y al boletín informativo, entre otras líneas de actuación. La mayoría están dirigidas a la digitalización y la inserción en entornos tecnológicos. Estas acciones se pusieron en marcha en 2020 y algunas incluso antes.

Para alargar la temporada, el Consell también ha asegurado que se mantendrá la comunicación y las relaciones públicas permanentes con los mercados emisores a través del servicio de agencias de origen. Para estar «al día de su situación y poder detectar las necesidades de promoción». Cabe destacar que no se trata de una estrategia nueva. Así, la Fundación Mallorca Turismo cuenta con cuatro agencias que actúan como delegaciones en Alemania, Gran Bretaña, los países nórdicos y Francia.

Como parte de este plan de acción, la institución destinará un millón de euros en patrocinar grandes eventos, 300.000 euros a eventos de menor envergadura y otros 300.000 en festivales audiovisuales. El Consell también entregarán ayudas de hasta 150.000 euros a la organización de actos de especial relevancia para alargar la temporada. Convocará ayudas a los ayuntamientos por una cuantía total de 200.000 euros. Además, se plantea una nueva edición del programa Gaudeix l’illa, con un presupuesto de 450.000 euros.

Observatorio de turismo sostenible

La Fundación Mallorca Turismo mantendrá su presencia en ferias nacionales e internacionales especializadas en producto, mercados consolidados y emergentes. La previsión es asistir a 25 ferias, además de la asistencia de la Mallorca Film Commission a festivales y mercados audiovisuales.

Cabe recordar que Mallorca es uno de los 30 destinos de todo el mundo que cuenta con un Observatorio de Turismo Sostenible. Esto supone participar en un sistema que proporciona herramientas de seguimiento puntual, sistemático y regular el rendimiento y el impacto turístico. En 2022 se tendrá que ejecutar la primera fase del sistema de inteligencia turística para el Observatorio de Turismo Sostenible.

Por último, el Consell desarrollará actuaciones para estimular la industria audiovisual, promocionar la isla como un plató de rodajes y potenciar su imagen turística. Por ello, se mantienen las subvenciones al fomento del sector audiovisual y los patrocinios de rodajes.