Los clubes náuticos califican de “despropósito” que el RCNP no haya renovado su concesión

Los clubes náuticos de España y las federaciones nacional y balear de vela han mostrado hoy su apoyo incondicional al Real Club Náutico de Palma (RCNP) ante la posibilidad de que se deniegue la ampliación de su plazo de concesión, que expira el próximo 31 de diciembre.

Miquel Suñer, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos, y Antoni Estades, presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), se han acercado hoy hasta las instalaciones del RCNP, donde se está celebrado la cuadragésima edición de la Copa del Rey MAPFRE, para estampar su rúbrica en el libro de apoyos a la histórica entidad náutica, fundada en 1948. También han querido dejar constancia de su soporte al club la presidenta de la Federación Balear de Vela, Cati Darder, y el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz.

Todos ellos han coincidido en afirmar que el Real Club Náutico de Palma es una de las instituciones de su clase más importantes y prestigiosas del mundo y han calificado de “increíble” que, a pesar de su “indudable contribución social a través del fomento del deporte”, pueda verse desposeído de sus instalaciones por una cuestión formal en la que diferentes instancias jurídicas no han conseguido ponerse de acuerdo.

El RCNP presentó en 2015 un proyecto para prorrogar su concesión por un periodo de 20 años. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aún no ha respondido a la petición. Desde entonces se han incorporado al expediente informes favorables a la solicitud del club (servicios jurídicos de Puertos del Estado) y otros contrarios (Abogacía del Estado y Consejo de Estado). En este tiempo también ha trascendido una sentencia de un caso similar que avala las tesis del RCNP.

Miquel Suñer, en nombre de CEACNA, calificó de “increíble” la situación generada por los diferentes dictámenes y añadió: “Aquí no hay nada que se tenga que reconocer ni demostrar. Los hechos están sobre la mesa y en medio del mar. No es de recibido que no se respete la labor del Náutico de Palma. Lo que más temo es que esto se extienda. Los clubs náuticos de España vamos a trabajar todos a una”.

El presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, reconoció que el problema “es complicado” y que será necesaria la unidad de todos los clubes y federaciones deportivas para reconducir la situación.

Cati Darder, presidenta de la vela balear, manifestó que el hecho de que se ponga en duda la utilidad social y deportiva del Real Club Náutico de Palma merece “una reflexión, incluso como sociedad”.

“El RCNP es el mejor club del Mediterráneo y uno de los mejores del mundo, sede de muchos eventos internacionales que nos sitúan en el mapa mundial, tanto en el deporte de elite como en la imagen de Baleares”, añadió la presidenta de la FBV.

Toni Estades, presidente de la ACNB, habló de “despropósito” y lamentó que “una cuestión puntual jurídica pueda poner en entredicho la larga historia de este club”.

El presidente del RCNP, Emerico Fuster, agradeció el apoyo del colectivo de clubes y de las federaciones, y abogó por la unidad ante una situación que hoy afecta al RCNP pero que en el futuro puede comprometer a otros clubes: “Todos tenemos que estar unidos, y lo estamos de hecho, en el apoyo al deporte de la vela. En el RCNP llevamos 78 años siendo un referente y tenemos que seguir siéndolo. No tendría ningún sentido que esta entidad desapareciera”.