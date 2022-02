Ciudadanos (Cs) y Vox han exigido hoy la comparecencia urgente del conseller de Medio Ambiente y Territorio, el independentista Miquel Mir, tras hacer responsable al Govern de los vertidos constantes de aguas fecales en la bahía de Palma.

La coordinadora autonómica de Cs, Patricia Guasp, en rueda de prensa, hizo referencia al reciente informe de la Fiscalía en el que se constata la responsabilidad del Ejecutivo en el «desastre ecológico» de los vertidos de aguas fecales al mar, y en el hecho de que el canon de saneamiento no se haya dedicado, íntegramente, a políticas, ni infraestructuras hidráulicas, para paliar este grave desastre ecológico, y medioambiental en las playas de Palma.

Un canon o tasa, como recordó Guasp, que pagan todos los residentes de las Islas Baleares, que sale del bolsillo de los ciudadanos y que no se ha destinado únicamente a tema de infraestructuras, de políticas hidráulicas e infraestructuras de depuradoras, sino a cuadrar las cuentas del Govern, como ocurre con la mal llamada ecotasa, abundó la diputada de Cs. La portavoz de la formación naranja en la Cámara autonómica, hizo hincapié en que Cs lleva dos legislaturas advirtiendo de la posibilidad de que el Govern estuviera incurriendo en un delito medioambiental, y en otro de prevaricación, al no sancionar a la empresa municipal de aguas y limpieza de Palma, Emaya, por estos vertidos.

La primera portavoz de Cs en Baleares, criticó «la opacidad de Armengol» en cuanto al destino y la financiación de los fondos europeos para nuevas depuradoras, «que no llegan, y después todos son parches, sin encontrar la solución».

Desde Vox, la diputada de esta formación, Idioa Ribas, exigió al conseller Mir que de explicaciones de la utilización del dinero recaudado por el canon de depuración de aguas, y la razón, por la que no se ha invertido en mejoras de saneamiento.

Ribas ha señalado que «mientras el Gobierno balear criminalizaba a las embarcaciones de recreo, resulta que estaba al corriente del impacto de los vertidos. La información de la Fiscalía de Medio ambiente viene a corroborar lo que todos sabíamos, que no se hacía nada, que se ha permitido la contaminación, y que han mirado a otro lado. La presidenta Armengol lleva siete años gobernando y ni ella ni sus consejeros han movido un dedo para evitar los vertidos en la Bahía de Palma»

Ribas, además, denunció que la Conselleria de Medio Ambiente habría desviado de fondos del canon de depuración de aguas, hasta 101 millones de euros, que se han dedicado a otras cosas cuando está fijado que deben invertirse en la mejora de estructuras de forma íntegra.

«La Dirección General de Recursos Hídricos ha incumplido la Ley. Por todo ello el consejero Miquel Mir debe comparecer en el Parlamento y dar explicaciones de este continuado desvío de dinero, y de por qué, ha permitido la destrucción del ecosistema marino de la Bahía de Palma», remachó Ribas.