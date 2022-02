Cinco puntos y un partido menos. Ésta es la renta que debe administrar el Mallorca para seguir fuera de la zona de descenso, que ocupan una semana más Levante, Alavés y Cádiz, que en esta jornada no fueron capaces de sumar un solo punto. No es un gran colchón, pero sí una diferencia lo suficientemente amplia como para ir administrándola. La próxima semana no jugará el equipo, ya que su encuentro ante el Athletic se disputará el lunes día 14.

El Mallorca recibió con euforia su quinta victoria de la temporada, la tercera en Son Moix, donde no ganaba desde que se impuso al Levante el dos de octubre por un gol a cero. Han pasado cuatro meses y el equipo necesitaba una buena noticia, y más ante un rival directo como el Cádiz, al que se gana el golaverage directo. De los de abajo queda por pasar por Son Moix el Alavés, pero antes de eso habrá que superar un calendario lleno de aristas.

Pero más allá de la victoria quedó el gran partido del kosovar Muriqi en Son Moix. El delantero superó de principio a fin a la defensa del Cádiz, que no encontró la forma de pararle. Estuvo a punto de marcar en la primera parte en un cabezazo que le sacó de manera prodigiosa el argentino Ledesma, pero tras el descanso recogió su premio en forma del gol de la victoria, al transformar un polémico penalty señalado por Del Cerro Grande sobre el canario Ángel.

Muriqi ha destacado ante el Rayo y el Cádiz, pero ahora habrá que verle ante una defensa muy física como la del Athletic de Bilbao. Será sin duda el día perfecto para calibrar el verdadero potencial de un jugador que está cedido por la Lazio hasta el 30 de junio, y cuyo valor de compra es de 12 millones de euros, mucho más de lo que ha pagado el Mallorca en su historia por ningún futbolista, aunque ese momento queda muy lejos todavía.

También entró con buen pie el portero sevillano Sergio Rico, decisivo en el descuento de la primera parte con dos paradas a Lucas Pérez y Rubén Alcaraz, mientras que el uruguayo Gio González se quedó sin debutar en la Liga. Ya llegará su momento.