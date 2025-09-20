Un chivatazo alerta a la Policía y destapa una plantación de marihuana en una antigua finca en Palma

Un chivatazo en toda regla, o denuncia anónima, como se le suele llamar ahora, ha sido clave para que la Policía Nacional desmantelara una importante plantación de marihuana en una finca en estado de abandono situada en el barrio de Son Sardina, en Palma. El operativo, llevado a cabo por el Grupo II de Estupefacientes, se saldó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación comenzó tras recibir una información anónima que alertaba sobre movimientos sospechosos en una finca antigua y aparentemente deshabitada. Según las pesquisas, el inmueble presentaba signos evidentes de abandono: puertas y ventanas tapiadas, vegetación descuidada y una estructura deteriorada. Sin embargo, los agentes detectaron vigilancia constante sobre la propiedad, lo que despertó nuevas sospechas.

Además, tras consultar con la compañía eléctrica, se confirmó que la finca registraba un alto consumo de energía sin ningún contrato activo, lo que evidenció una conexión fraudulenta a la red eléctrica. Con toda la información recabada, la mañana del pasado miércoles se desarrolló un dispositivo policial que culminó con la entrada y registro del inmueble y la detención in situ del presunto responsable, que se encontraba en el interior.

Durante el registro, los agentes localizaron un acceso oculto a la planta superior, a través de un hueco en el techo al que se accedía mediante una rudimentaria escalera empotrada en la pared. En esta planta, se halló una habitación cerrada que desprendía un fuerte olor a marihuana. En su interior se encontraba una plantación indoor dotada con un potente sistema de ventilación, lámparas de alto voltaje y decenas de macetas.

En total, se incautaron 400 plantas de marihuana y más de 27 kilogramos de cogollos preparados para su distribución. Por orden judicial, se procedió a la destrucción de toda la instalación y la desconexión del sistema eléctrico fraudulento por parte de técnicos de la compañía suministradora.

La Policía Nacional ha destacado una vez más la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el tráfico de drogas. Cualquier persona que tenga conocimiento de actividades similares puede comunicarlas de forma anónima a través del correo electrónico [email protected]

, o mediante la página web www.policia.es, en el apartado específico para denuncias por drogas. También es posible llamar al 091 o contactar con los Delegados de Participación Ciudadana.

«Una sola denuncia puede sacar de circulación decenas de kilos de droga y evitar su venta en nuestras calles», destacan fuentes policiales.