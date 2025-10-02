CATAI inaugura su propio museo: un viaje a través de la historia del turismo

El Edificio Milenium, sede en Madrid de las oficinas de Ávoris Corporación Empresarial, ha acogido este jueves la inauguración del Museo CATAI. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Museo del Turismo, tiene como objetivo rendir homenaje a los pioneros del sector turístico y poner en relieve la historia de uno de los turoperadores más emblemáticos de España.

La nueva sala, número 122 a nivel mundial, se encuentra en la planta baja del edificio y está abierta tanto al personal del grupo como a las visitas que se realizan a sus oficinas. El museo expone materiales históricos desde los inicios de la empresa y está concebido como un espacio participativo, abierto a la colaboración de todos aquellos que deseen contribuir.

La historia de CATAI comenzó en 1981. Desde entonces, este turoperador español, especializado en grandes viajes de Ávoris Corporación Empresarial, ha recorrido el mundo junto a sus clientes, guiado por la autenticidad, la pasión, la curiosidad y la confianza. Cuatro décadas después, CATAI se ha consolidado como líder en el segmento de grandes viajes y ahora celebra su trayectoria con un espacio que recoge y comparte su legado.

Raúl Serrano, director general de CATAI, ha destacado que el Museo CATAI es «una celebración de nuestra historia y de la pasión que nos ha llevado a ser líderes en el sector. Queremos que este espacio sea un reflejo de nuestra dedicación y un lugar donde todos puedan conocer y apreciar el legado que hemos construido juntos».

Por su parte, Alberto Bosque, coordinador del Museo del Turismo, valoró de esta manera la inauguración: «Para nosotros es un honor contar con CATAI como parte de esta red internacional de salas que preservan la memoria del turismo. Su trayectoria, marcada por la excelencia y la innovación en los grandes viajes, merece ser compartida y reconocida».

El Museo del Turismo es una institución internacional que cuenta con salas en agencias de viajes, hoteles, restaurantes y oficinas de turismo en distintos países. Su misión es preservar y difundir la historia del turismo, reconociendo el trabajo de quienes han contribuido a construir esta industria.

Para conocer más sobre esta iniciativa, se puede visitar el sitio oficial: www.themuseumoftourism.org.