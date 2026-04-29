CAEB amplía el programa ‘Alianza Empresarial contra la Pobreza Extrema’ con el proyecto solidario AG Children For Liberia

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha organizado esta mañana un encuentro empresarial para presentar el proyecto solidario Action Group Children For Liberia, una fundación sin ánimo de lucro que lidera el mallorquín Alejandro Bellapart.

La patronal explica en un comunicado que el propósito de AG Children es cambiar la vida de niños huérfanos en Liberia. La fundación sostiene hoy en día el orfanato Mother Victoria Orphanage en Kingsville, hogar de más de 55 niños y niñas, y una escuela de primaria y secundaria donde otros 100 pequeños reciben educación y valores en la capital de Liberia, Monrovia.

Los fondos recaudados por esta fundación no se destinan a gastos administrativos, sueldos ni gestiones internas; todo el apoyo recibido se transforma en comida, educación, salud, refugio y oportunidades reales para quienes más lo necesitan.

CAEB se une al proyecto dentro de su programa de RSE Alianza Empresarial contra la Pobreza Extrema, que ya ha trasladado y apoyado empresarialmente proyectos en la India y República Dominicana.