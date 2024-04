CAEB advierte de que el crecimiento económico en Baleares «esconde una pérdida de productividad»

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha hecho público este jueves el informe Evolución Económica correspondiente al último trimestre de 2023, que señala que la economía balear creció un 2,8% de octubre a diciembre, tasa idéntica a la del trimestre anterior que, no obstante, permite dar completamente por cerrado el agujero que provocó la pandemia (+0,6% vs -0,4%, 3º trim.). Con este resultado, Baleares cerró el balance del ejercicio anterior por encima de las previsiones efectuadas hasta alcanzar un crecimiento del 4% (vs 11,3%, 2022).

Este constante crecimiento esconde una nueva pérdida de la productividad, como refleja que la ocupación creciera durante 2023 (4,6%) a un ritmo superior al de la actividad (4%). Así, la baja productividad sigue lastrando el crecimiento balear, pues antepone la acumulación al aprovechamiento de los factores productivos (recursos naturales, humanos y de capital).

En este sentido, cabe recordar que menos de una décima parte del crecimiento económico acumulado por el archipiélago desde comienzos de siglo (30,7%) se explica por ganancias de productividad (1,6%), una proporción muy inferior a la observada a nivel europeo, donde las ganancias de productividad por ocupado (18,5%) contribuyen a más de la mitad del crecimiento acumulado (35,1%), explica la patronal en un comunicado.

Esta pérdida o baja productividad pone en riesgo parámetros fundamentales de calidad de vida y bienestar, dadas las implicaciones que tiene para el trabajo decente, la creación de empleo y el desarrollo empresarial sostenible. En estas condiciones, resulta difícil sostener a largo plazo un incremento nominal de los costes laborales por encima de la productividad, tal y como ha ocurrido durante el periodo 2000-2022 (72,4% y 66,7%, respectivamente).

La consolidación de la senda de crecimiento de la economía balear se asemeja a la observada en buena parte de su entorno competitivo más inmediato. Así, la economía española también logró reforzar su crecimiento durante el cuarto trimestre de 2023 (2,0% vs 1,9%, 3º trim.), como el conjunto de la Unión Europea (0,2% vs 0,1%, 3º trim.) y algunas de sus principales economías —Bélgica (1,5% vs 1,4%, 3º trim.), Francia (0,7% vs 0,6%, 3º trim.), Italia (0,6% vs 0,5%, 3º trim.) o Alemania (-0,2% vs -0,3%, 3º trim.)—. Con todo, Europa saldó el año anterior (0,5% vs 3,5%, 2022), exhibiendo también un comportamiento mejor del esperado por la propia Comisión Europea (a finales de 2022 preveía un0,3%).

Por territorios, la economía menorquina registró el menor crecimiento como consecuencia del menor empuje de los servicios (1,8% vs 2,4% 3º trim.), por debajo de Ibiza y Formentera (2,7% vs 3,0% 3º trim.) y de Mallorca (2,9% vs 2,7% 3º trim.). En el balance anual, todas las Islas se situaron por encima de los niveles de actividad prepandemia, si bien la economía de Ibiza y Formentera registró el mayor dinamismo (4,3% vs 13,4%, 2022) frente a Mallorca (4,0% vs 10,9%, 2022) y Menorca (3,3% vs 10,5%, 2022).

Desde el punto de vista de la oferta, el sector servicios, aprovechando el alargamiento de la temporada turística y el inicio de la campaña de Navidad, tuvo un crecimiento del 2,9% durante el cuarto trimestre, dando por saldado finalmente el diferencial respecto de los niveles prepandemia (+0,9% vs -0,7%, 3º trim.). Así, los servicios cerraron el año con un crecimiento medio del 4,3% (vs 12,4%, 2022), confirmándose como el principal soporte del crecimiento regional a lo largo de todo 2023.

Paralelamente, la industria intensificó en la recta final del año su crecimiento en un contexto global poco favorable (1,3% vs 0,5% 3º trim.), aunque ello no impidió que fuera el sector que menos creció en el conjunto del año (1,2% vs 3,3% construcción; 4,3% servicios). Por su parte, la construcción cerró 2023 fortaleciendo de forma significativa su aumento con un 2,7% (vs 1,2% 3º trim.). El balance anual (3,3% vs 1,9%, España) confirmó que el sector operó, todo el año pasado, por encima de los niveles de actividad prepandemia (+2,9%), un hito que todavía no se ha observado desde la óptica estatal (-11,0%).

Contexto global que dificulta la senda de crecimiento

Baleares afronta la primera mitad de 2024 en un contexto global que dificulta la senda de crecimiento y en el que, todo parece indicar, retomará la tendencia a la desaceleración de la actividad. Preocupa de forma especialmente la llamada última milla de la lucha contra la inflación, ya que, si bien se han dado avances en el proceso desinflacionista, se espera que en el corto y el medio plazo el ritmo de encarecimiento de los precios continúe por encima del objetivo (2%).

De hecho, el IPC ha moderado su ritmo de desescalada durante los meses de enero (3,4%) y febrero (2,6%) no solo en el Archipiélago o a nivel nacional (3,4% y 2,8%, respectivamente), sino también en el ámbito comunitario (3,1% y 2,8%, respectivamente) y, especialmente, americano (3,1% y 3,2%, respectivamente).

En este contexto, sin duda, el mayor o menor éxito en esta etapa final de control de la inflación marcará la evolución de las diferentes economías del panorama mundial en los próximos trimestres y dependerá, en gran parte, la recuperación de la capacidad de gasto de familias y empresas.