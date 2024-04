CAEB califica como «muy buena noticia» la cuota cero para autónomos anunciada por el Govern

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha calificado como «muy buena noticia» el anuncio de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de la convocatoria de subvenciones de cuota cero para autónomos emprendedores, que tendrá una dotación inicial de un millón de euros y con la que se bonificará durante 24 meses el 100% de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia que inicien su actividad en Baleares.

A la reunión convocada este martes en el Consolat de Mar, han asistido, en representación de CAEB, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Baleares, Luis García, y su homónimo de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de las Islas, Yoann Blanc. Ambos han destacado la importancia de esta medida ya que «permite emprender o arrancar un proyecto sin ninguna atadura».

«Desde ATA Baleares llevamos luchando por este decreto mucho tiempo. Las microempresas y los autónomos sufren durante los primeros 3 años de vida una elevada tasa de fracaso y esta medida ayudará a muchos emprendedores a salvar los primeros años, que son los más difíciles», asegura Luis García.

Por su parte, AJE también destaca como “muy buena noticia que se elimine el límite de edad en estas subvenciones porque a la hora de emprender no importa el DNI”, asegura Blanc. «Esperamos que la Administración siga dando pasos para apoyar que los emprendedores tengan las herramientas necesarias para convertir sus ideas en realidad».

En este sentido, el Govern balear se ha comprometido a presentar nuevas líneas de ayudas tanto para los diferentes tipos de autónomos y también a partir de los 36 meses de actividad. «Los emprendedores que llevan más tiempo también requieren inversiones y mejoras para actualizar sus negocios y seguir creciendo», coinciden desde AJE y ATA Baleares.

El plazo de presentación de las solicitudes comienza el 15 de abril de 2024 y termina el 15 de julio de 2024. Los autónomos emprendedores interesados podrán presentar sus solicitudes de forma telemática o presencial.

El primer año de la cuota cero de autónomos para emprendedores no cuenta con ningún requisito, más allá de estar dado de alta como autónomo, y está abierta a todos los perfiles. En cuanto a las siguientes convocatorias, podrán acogerse a ellas los autónomos que durante el segundo y tercer año no superen el salario mínimo interprofesional (SMI). La convocatoria de 2024-2025 tendrá también una bonificación del 100% y la tercera, la de 2025-2026, del 50%. Cabe remarcar que la renovación de la subvención no es automática y debe solicitarse en cada convocatoria.

Es importante mencionar que la inscripción como demandante de empleo en el Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), justo antes del alta de trabajador autónomo, es un requisito que deben cumplir las personas interesadas en solicitar la subvención, así como estar empadronadas en uno de los municipios de las Islas Baleares; realizar su actividad y tener el centro de trabajo en la comunidad autónoma, y estar al corriente del pago de las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB).

La cuota cero de autónomos para emprendedores se abonará a través de tres convocatorias de subvenciones, la primera de las cuales se abrirá este mes, en concreto el día 15 de abril. La Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la dirección general de Empresa, Autónomos y Comercio, ha puesto en marcha la primera convocatoria de ayudas para los trabajadores autónomos emprendedores que se hayan dado de alta del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 y, con carácter retroactivo, para aquellos que se hayan dado de alta a partir del 1 de enero de 2023.