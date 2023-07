La cadena hotelera mallorquina Riu abre su primer hotel en Londres

La cadena hotelera mallorquina RIU Hotels & Resorts sigue apostando por crecer en su línea de hoteles urbanos con la apertura, este viernes 28 de julio, de su primer hotel en el Reino Unido. Se trata del Riu Plaza London Victoria, el nuevo establecimiento de cuatro estrellas y 435 habitaciones que destaca por su ubicación en el corazón de la ciudad, en pleno barrio de Westminster.

Uno de los distintivos primordiales de este nuevo hotel es la ubicación. Se encuentra en los centros neurálgicos de algunas de las principales metrópolis mundiales, como es Londres; la ciudad más visitada de Europa, referencia tanto de turismo vacacional como del corporativo y de negocios. Tiene cerca la mayor parte de instituciones políticas británicas a la par de coexistir con lugares tan emblemáticos como el Palacio de Buckingham o el Big Ben.

Además, el nuevo Riu Plaza se encuentra a escasos metros de la estación Victoria, una de las paradas más concurridas del país, con una afluencia anual cercana a los 75 millones de pasajeros, ofreciendo también conexión directa con el aeropuerto de Gatwick en solo 30 minutos a través del servicio Gatwick Express. Emplazado en Neathouse Place número 1, el hotel está rodeado de los lugares de interés más destacables de la capital británica y con conexiones de transporte estratégicas, lo que garantiza que sea un establecimiento ideal para explorar la ciudad.

El Riu Plaza London Victoria sigue una línea minimalista contemporánea y tiene una estructura que se divide en dos partes: el pódium y la torre. Una de las particularidades del pódium es el emplazamiento de la recepción, también conocido por los creadores del proyecto como el “tambor”; una torre circular acristalada que ofrece una cálida bienvenida a todos los huéspedes. A su entrada, el cliente encontrará un lobby con una cúpula cónica, con luz cenital natural, de la que cuelga una escultura espectacular de formas orgánicas, llena de color y movimiento. El resultado es un espacio acogedor y elegante.

El diseño, planteado desde un punto de vista íntimo, pone especial atención en las zonas comunes. La elección del mobiliario busca fomentar pequeños rincones con privacidad en un mismo espacio. Por otro lado, en el lobby bar se ha buscado un ambiente más divertido, cambiando la sobriedad y elegancia, por el dinamismo y el colorido.

El primer hotel de la línea urbana Riu Plaza se inauguró en 2010, en Panamá, y desde entonces la cadena hotelera no ha dejado de expandirse por las principales capitales del mundo. El Riu Plaza London Victoria se convierte así en el décimo establecimiento con este distintivo, tras el Riu Plaza Panama; el Riu Plaza Guadalajara, en México; el hotel Riu Plaza España, situado en el famoso edifico España; Riu Plaza Miami Beach, Riu Plaza Fisherman’s Wharf en San Francisco, Riu Plaza New York Times Square y Riu Plaza Manhattan Times Square, en Estados Unidos; el Riu Plaza Berlin y el Riu Plaza The Gresham Dublin. Chicago y Toronto serán los siguientes destinos que próximamente contarán con hoteles urbanos de la marca RIU.