La banda francesa que cazaba relojes de lujo en Mallorca: tres detenidos por pegar una paliza a un hombre en Port d’Andratx

La Guardia Civil ha arrestado a tres integrantes de una red criminal especializada en sustraer piezas de lujo a turistas. Los detenidos, todos ellos de origen francés, pegaron una paliza a un hombre en la zona del Port d’Andratx (Mallorca) para robarle el reloj de alta gama.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado sábado 15 de agosto cuando los cuatro sospechosos siguieron a una pareja hasta una zona poco transitada. Una vez allí, se abalanzaron sobre el hombre, lo tiraron al suelo y lo golpearon brutalmente para quitarle su reloj de alta gama. Ante la violencia de la agresión, la mujer optó por entregar también su bolso y su propio reloj antes de que los asaltantes huyeran en un vehículo.

Las pesquisas policiales permitieron rastrear el coche utilizado en la huida hasta un hotel de Magaluf, en Calvià. Al percatarse de la llegada de la Guardia Civil, los sospechosos intentaron escapar dividiéndose en dos grupos, pero los agentes lograron interceptar y detener a tres de ellos.

El cuarto implicado logró darse a la fuga y continúa en paradero desconocido, por lo que los investigadores mantienen desplegado un dispositivo para su localización.

Durante su identificación, los arrestados intentaron engañar a los agentes facilitando datos falsos. La investigación posterior reveló que la banda recurría de forma habitual a múltiples identidades y documentación fraudulenta para eludir la acción de la justicia y dificultar que los relacionaran con sus antecedentes delictivos.

Su patrón de actuación consistía en desplazarse entre diferentes destinos para seleccionar minuciosamente a turistas con relojes de gran valor y emboscarlos en lugares solitarios.

Pese a los intentos de la banda por ocultar sus huellas, las víctimas reconocieron directamente a los tres detenidos como los autores del asalto. Además, los agentes lograron reconstruir con precisión todos sus desplazamientos tras el robo y vincularlos formalmente tanto con el coche de la huida como con un alojamiento en Mallorca.

Los tres arrestados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial imputados por los delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental, mientras la investigación sigue abierta para determinar si están detrás de otros robos similares.