Respecto a la vacunación, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha vuelto a centrar los esfuerzos en quienes aún no han recibido ninguna dosis. Según la consellera, hay muchas personas que no se están vacunando porque con el nivel de vacunación global actual «piensan que no es necesario». También hay personas que tienen «dudas» respecto a la vacuna pero «pocas» las personas negacionistas.

«Todavía están muriendo personas jóvenes por la enfermedad», ha advertido la consellera, que ha añadido que algunos empresarios le transmiten que se ponen en riesgo sus negocios «cuando entran personas no vacunadas». Por ello, ha pedido «un esfuerzo colectivo» pensando también en los sectores económicos.

Paralelamente, Gómez ha indicado que el año pasado hubo muy pocos casos de gripe en Baleares -«la mascarilla protege no sólo del covid, sino de otros tipos de virus», ha recordado-, y de momento, en el último mes se han detectado casos de virus sincitial respiratorio.

La consellera ha considerado que por el momento se va a seguir manteniendo el uso de la mascarilla en espacios interiores en España y ha hecho hincapié en la necesidad de ver «cómo evoluciona» la pandemia y «cómo vendrá y a quién afectará» la sexta ola.