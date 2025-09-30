El Ayuntamiento de Palma confirma el derribo de las desvencijadas casetas de la Costa del Teatre

El Ayuntamiento de Palma ha confirmado el derribo de las desvencijadas casetas de la Costa del Teatre en la reunión de la Gerencia de Urbanismo celebrada este martes, tal y como fija el proyecto de reforma de la Plaza Mayor de la capital balear cuyas obras podrían arrancar en el tramo final de la presidente legislatura.

A pregunta del portavoz de Vox en este organismo municipal, Fulgencio Coll, el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, confirmó este extremo si bien no hay fecha para la desaparición de estas maltrechas construcciones del centro histórico expropiadas en pasadas legislaturas por el Consistorio.

En concreto, como aparece en el anteproyecto ganador del concurso de ideas para la reforma de todo este céntrico e histórico espacio, realizado por el despacho de arquitectos Barceló Balanzó, «las casetas a derribar en la Costa del Teatre liberan un espacio público, que se organizará en tres terrazas con una vista privilegiada, que incorporarán bancos y vegetación. Esta calle nos lleva hasta la plaza y además, conectará directamente con el nuevo espacio de la planta -1».

Hay que apuntar que el espacio por el que actualmente acceden los vehículos al aparcamiento de la Plaza Mayor se convertirá en un porche urbano que dará acceso al núcleo de comunicaciones vertical (ascensor y escalera), a los nuevos accesos peatonales del aparcamiento y a la propuesta de oficina de información ciudadana.

Un ascensor panorámico de vidrio vendrá a salvar a el desnivel entre la Rambla y la plaza, con paradas en los distintos niveles que se incorporan a la sucesión de espacios públicos, una vez ejecutada la esperada reforma de este espacio comercial.

Cabe recordar que la Costa del Teatre se transformó en escalinata para hacer más cómodo su trayecto aproximadamente en 1851. Fue a partir de 1876 cuando se instalaron las casitas de madera actuales que son de propiedad municipal y están situadas sobre un gran aljibe que data del siglo XVIII.

Dicho aljibe también se conserva y se construyó para poder combatir los posibles incendios del entonces llamado Teatro de las Comedias, y que más tarde se transformaría en el actual Teatro Principal.

Entidades conservacionistas en materia de patrimonio como ARCA lleva años exigiendo reiteradamente, aunque sin éxito, que se garantizara desde el Ayuntamiento de Palma la protección y rehabilitación de estos antiguos souvenirs, en pésimo estado de conservación y se les dé el uso más adecuado.

De hecho, la entidad proponía la opción de que una vez reformadas pudieran tener un uso comercial con elementos que den valor al espacio (libros antiguos, artesanía, algún espacio expositivo público…) o establecer un punto de información turística y sobre patrimonio.