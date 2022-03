El Ayuntamiento de Palma ha paralizado por errores jurídicos en el pliego de contratación redactado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde socialista, José Hila, el concurso aprobado el pasado 9 de marzo por la Junta de Gobierno, para la contratación de seguridad privada para la vigilancia de botellones en los polígonos industriales, parques públicos y playas.

Una vez detectados estos fallos, el Consistorio ya ha procedido a la anulación de una convocatoria que contaba con un presupuesto de 150.000 euros, y a la que podían optar todas las empresas de seguridad interesadas en ofrecer este servicio complementario a las labores de vigilancia y control, hasta ahora, en manos exclusivas en la vía pública de la Policía Local.

El equipo de gobierno tendrá de nuevo que tramitar la documentación antes de proceder a su nueva licitación pública lo que retrasará la adjudicación, y posterior entrada en funcionamiento del mismo. La anulación de la convocatoria coincide con la solicitud de comparecencia en el pleno que el Ayuntamiento de Palma celebrará el próximo jueves, de la concejala socialista de Seguridad ciudadana, Joana María Adrover, a petición de los grupos municipales de Vox y de Ciudadanos (Cs).

En su solicitud Cs exige a la concejala socialista que explique «la organización, funciones, distribución y competencias, así como otras cuestiones relacionadas con este personal colaborador».

En principio, este servicio privado de seguridad cuyo número de agentes deberá de concretar la empresa que resulte adjudicataria del mismo, se prestará en espacios donde exista un acotamiento físico cerrado, reconocible y contando con el soporte y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La anulación de esta convocatoria y el retraso en la adjudicación se produce además en un momento donde las formaciones de la oposición, caso del PP, han denunciado el incremento de la inseguridad ciudadana en la capital balear y la escasez de efectivos policiales a pie de calle, de entorno a 600 agentes para una ciudad de 425.000 habitantes.

De hecho el equipo de gobierno ya ha aprobado en Comisión, y será refrendada en esa misma sesión plenaria, una propuesta del PP para dotar de más efectivos a la Policía Local, instando a la convocatoria urgente de plazas.

Hay que tener en cuenta que en las oposiciones de 2017 y 2019 no se cubrieron los puestos de trabajo necesarios. En un caso, se produjo la consolidación de policías interinos que pasaron a ser funcionarios de carrera, por lo que no hubo aumento de efectivos y, en el otro, hubo funcionarios que optaron por otros municipios, por lo que no se cubrieron todas las plazas ofertadas. Desde hace dos años no se convocan oposiciones en la Policía Local.