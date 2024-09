El Ayuntamiento del PP de Palma condecora al fiscal que entre lágrimas exculpó al ‘capo’ Cursach

El Ayuntamiento de Palma del PP presidido por el alcalde Jaime Martínez condecora al fiscal anticorrupción Tomás Herranz, que exculpó entre lágrimas al empresario de la noche mallorquina Bartolomé Cursach de múltiples delitos. Le concederá la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, según la propuesta del área de Seguridad Ciudadana que será aprobada este jueves por el pleno municipal.

En noviembre de 2022, Herranz exoneró a Cursach y a la veintena de procesados en este caso judicial del que quedaron absueltos todos los acusados -incluyendo una docena de agentes de la Policía Local de Palma-, protagonizando una de las escenas más surrealistas que se recuerdan en los juzgados al ponerse a llorar cuando pedía perdón al empresario por haber sido acusado.

Herranz pasó de acusar a Cursach de múltiples delitos a convertirse en su máximo defensor y, al mismo tiempo, en acusador de los instructores del caso, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Les acusó de delito de omisión de perseguir un delito de revelación de secretos, en grado de continuidad delictiva, obstrucción a la justicia y coacciones, entre otros.

Antes de dejar escapar a Bartolomé Cursach, el fiscal Tomás Herranz omitió de forma incomprensible durante el juicio todas las pruebas que ponían en evidencia el trato de favor que recibía por parte de policías y funcionarios del Ayuntamiento de Palma, a cambio de regalos como dinero en metálico, botellas de Moët & Chandon o pases VIP gratis al gimnasio Megasport de su propiedad.

Ahora, el Ayuntamiento de Palma que lidera el alcalde del PP Jaime Martínez otorga a Herranz la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que le será entregada en la próxima Diada de la Policía Local.

Se trata de una distinción que premia a los agentes que han destacado por actuaciones meritorias en especial defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Asimismo, se puede conceder a instituciones o personas que de forma manifiesta y permanente han colaborado con la Policía Local de Palma o que, puntualmente y en situación de emergencia, «han demostrado un valor o predisposición a la ayuda ciudadana».

Se desconoce si entre los méritos destacados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, para entregarle este galardón a Herranz figura el hecho de que desestimara más de un centenar de pruebas y renunciara a interrogar a catorce testigos clave del caso Cursach. Todo ello en un juicio donde el empresario de la noche salió libre a pesar de estar acusado inicialmente de delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

El fiscal Herranz no sólo exculpó a Cursach sino que en el juicio al empresario acabó inculpando por contra a los instructores de la causa contra él, solicitando para ellos más de 100 años de cárcel.

El ex juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, instructores iniciales del caso Cursach, fueron condenados, inicialmente, en noviembre de 2023 a nueve años y un día de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de 7 años y 6 meses, por obstrucción a la justicia y coacciones al ex concejal del PP de Palma Álvaro Gijón. Una sentencia que aún está pendiente de la resolución del recurso al Tribunal Supremo.

Además de Herranz, también serán premiados con esta misma distinción policial Cristina Adab, médico del 061; María Adela Carreño, inspectora de la Policía Nacional; el oficial del Cuerpo de Bomberos de Palma, Jaime Crespí y, Miguel Antonio Suárez García, inspector jefe jubilado de la Policía Nacional.

Todo ello a la vista de los informes presentados y dada su «inestimable colaboración y proceder», tal y como reza el acuerdo municipal. Los diferentes premios y condecoraciones que distinguen a los miembros de la Policía Local reconocen también a miembros de cualquiera de las Fuerzas y ​​Cuerpos de Seguridad, institución y organismo que hayan destacado notoriamente en la aportación para mejorar la Seguridad Ciudadana, caso según el Ayuntamiento de Palma, de Tomás Herranz.