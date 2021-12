Tras siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria el Mallorca busca esta tarde (18.30) en el Metropolitano una victoria de prestigio. El equipo ha competido bien ante los grandes y ha puntuado en seis de sus nueve últimas visitas a territorio rojiblanco. Mientras, el Atlético está muy lejos del nivel que le llevó el año pasado a ser campeón de Liga, y además Simeone reservará a muchos jugadores.

De hecho, Carrasco y Giménez quedaron fuera de la convocatoria, Suárez y Lemar irán directos al banquillo, al igual que Joao, que vuelve a la lista tras recuperarse de su lesión. Simeone prepara el partido de hoy ante el Mallorca con la vista puesta en el del martes próximo en Oporto, aunque es consciente de que un tropiezo ante los mallorquines sería letal para sus intereses. El Atlético sólo ha perdido un partido en toda la temporada, ante el Alavés en Vitoria, pero ha cedido ya cinco empates en 14 encuentros que lleva disputados, lo que le mantiene en estos momentos a siete puntos del líder, el Real Madrid.

«El Mallorca está trabajando bien, con buen juego, compite muy bien y sus partidos están siendo de resultados muy ajustados a favor o en contra”, dijo ayer Simeone sobre su rival, al que derrotó hace dos temporadas por 3-0 en una actuación estelar de Álvaro Morata.

Ese resultado, sin embargo, no refleja las estadísticas de los últimos enfrentamientos entre Atlético y Mallorca. El campo rojiblanco no se le da mal últimamente al equipo isleño, que ha puntuado en seis de sus nueve visitas más reciente a territorio colchonero. En el Wanda ha jugado dos veces, con una victoria y un empate, pero esta estadística tiene trampa porque el triunfo fue ante el Rayo Majadahonda en Segunda División, ya que los madrileños no tenían aún listo su terreno de juego.

Luis García Plaza pidió ayer «personalidad» a su plantilla y recordó que «solamente el día de Vallecas estuvimos por debajo de lo que les pedimos. Anímicamente estamos bien, por ello, hay que competir en el Wanda. Lo hemos hecho contra otros equipos grandes como la Real Sociedad, Valencia o Sevilla”.

Eso sí, el técnico admitió que el Atlético parte como favorito porque «en extensión, para mí, es la mejor plantilla de la Liga. Se pueden permitir cambiar mucho de sistema por las variantes que tienen, de hecho, han jugado hasta con cinco sistemas diferentes. Tienen tantos jugadores que si hacen cambios no se van a notar. Espero un Atleti de salida muy fuerte, que se quieran poner por delante rápido, por ello, tenemos que estar muy concentrados para evitar esta situación. Quiero que el equipo tenga personalidad, que esté bien colocado y seamos nosotros mismos. Iremos a darlo todo para intentar sacar un resultado positivo”.