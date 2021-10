En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm, sigue en cuadro, tiene las bajas ya conocidas del central Josep Jaume, en periodo de recuperación, el centrocampista Miguel Ángel Cordero, la baja del lateral izquierdo Jesús Álvaro, y Alfonso Martín. Por si fuera poco, su goleador Dioni Villalba está sancionado, tras la expulsión sufrida ante el Linares Deportivo.

El posible once no diferirá mucho del que empató sorprendentemente en el Estadi Balear, con el cambio obligado de Manel Martínez por Dioni, y podría estar formado por: René, bajo palos, que se medirá a su ex equipo; como centrales intocables: Carlos Delgado y Olaortua; en los laterales: Ferrone y Ignasi Vilarrasa, que repetiría titularidad; en medio campo, como pivotes: Ezequiel Petcoff y Armando Sashoua; las bandas para Canario y José Fran; en punta dos futbolistas con gol: Manel Martínez y Vinicius Tanque. En la convocatoria, una semana más, el centrocampista polivalente del Santanyí Javi Pou y el juvenil Toni Florit.