El Atlético Baleares y el partido más importante de su historia: «El Atlético de Madrid es un grande»

El Estadio Balear rezumaba ilusión este martes con el sorteo de la Copa del Rey. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic Club. Los cuatro clubes más grandes de España eran las únicas opciones que le podían tocar a un club humilde como el Atlético Baleares, que ha podido llegar hasta los 16avos tras eliminar a todo un Primera División como el Espanyol en la anterior ronda.

Era una jornada histórica para el club palmesano. Las oficinas del Estadio Balear se han ido llenando con el paso de la mañana de directivos y futbolistas del conjunto blanquiazul, pero también de periodistas locales para seguir un sorteo que ha terminado con un sabor agridulce, como demuestra la tímida reacción de los jugadores.

El alemán Bernd Schuster ha sido el encargado de extraer la bola del que será el rival del Baleares, el Atlético de Madrid, uno de los grandes de España y del mundo. Será un duelo inédito, ya que jamás se había enfrentado en un partido oficial en toda su historia.

Además de inédito, será un partido histórico y el más importante de la historia del Baleares. Jamás un equipo de la talla del Atlético de Madrid se había pasado por el Estadio Balear, y de buen seguro la afición balearica disfrutará del partido y lo recordará toda la vida.

«El Atlético de Madrid es un equipo histórico, es una maravilla que puedan venir aquí y que la gente disfrute de este partido», ha afirmado a OKBALEARES el capitán del Atlético Baleares, Rubén Bover, nada más conocer el emparejamiento.

Por su parte, el entrenador del conjunto balearico, Luis Blanco, sólo ha tenido buenas palabras hacia el Atlético de Madrid. «Es un equipo que a nivel nacional, europeo y mundial es de los mejores. Vamos a tener la oportunidad de competir contra ellos en nuestra casa, y seguro que será una fiesta».

Consciente de que muchos aficionados y jugadores prefiriesen enfrentarse al Real Madrid o al Barcelona, el entrenador ha asegurado que aún así «estamos super contentos» y ha animado a la afición a acudir al campo el día del partido. «Pido que se sumen a la fiesta ya que es una oportunidad para que su equipo compita con uno de los mejores del mundo».

𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 🏆 El @atleticodemadrid serà el nostre rival a els setzens de finals de la Copa del Rei. 🏟️ El partit es disputarà el 16, 17 o 18 de desembre, a l’Estadi Balear. #GlòriaATB pic.twitter.com/IMqPtv1ySy — Atlético Baleares (@atleticbalears) December 9, 2025

El club blanquiazul espera registrar un lleno completo en el Estadio Balear, cuyas gradas serán aumentadas en un supletorio que permitirá albergar a 1.500 espectadores más a fin de llegar a un aforo cercano a los 6.000 espectadores. Se está ahora pendiente de conocer la hora y el día, que se moverá en una horquilla entre el 16 y el 18 de este mes.