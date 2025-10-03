Athletic-Mallorca: tan pronto y tan importante

Cuenta la leyenda que en cierta ocasión un periodista entrevistó a un delantero del Mallorca antes de un desplazamiento a Bilbao. ¿ Qué………, el domingo en la «Catedral»?. «No, respondió el artillero, yo no voy a misa». Tal vez convendría, no lo sé. De camino para dicho escenario Martín Mora le preguntó a Satur Grech: «Mister, ¿cómo le jugamos al Athletic?» «Usted no se preocupe, dijo el entrenador, son ellos los que deben preocuparse de nosotros». Aquel lance acabó 3-0.

Solo los equipos que han empezado con dudas argumentan que todavía es pronto, pero no dejan de repetir que es importante ganar, casi con tintes trascendentales. Jagoba Arrasate matiza las consecuncias de la victoria frente al Alavés, «liberación más que alegría». Ernesto Valverde expresó su opinión en la alineación del pasado miércoles en Dortmund; le interesa más el partido de mañana.

Los leones heridos son más peligrosos que si están sanos y al libre albedrío que les brinda la sabana. San Mamés es su territorio preferido, aunque no el único. Derrotados en Europa, buscarán resarcirse de sus previsibles disgustos en su espacio natural. Si afirman que la participación de Nico Williams y Alex Berenguer es dudosa, apuesten a que juegan ambos o, al menos, uno de ellos. Sin el primero se ha dejado notar el frío en la «Catedral». Cuatro bajas seguras: Beñat Prados, Egiluz, Yeray y Oscar Sancet. Pero tiene recursos más que suficientes. Areso y Yuri en los laterales, Vivian en el centro de la zaga, con Paredes o quien sabe si Laporte. Galarreta y Vesga en la fábrica que diseña Jauregizar, con Iñaki y Maroan o Guruzeta con las pilas, balas, cargadas.

Al Mallorca le conviene olvidarse un poco de Javier Aguirre. Encajó cuatro en la última visita del «Vasco» en el banquillo bermellón y el experimento con David López, Valjent y Raillo en San Sebastián no salió nada bien. Dani Rodríguez sigue fuera de la lista, Kumbulla, Mascarell y Asano en la enfermería y Jan Virgili aun en Chile. Mal negocio. Salhi y Olaizola Jr. completan una lista de 22 jugadores, 21 si descontamos al tercer portero. Hagan sus cábalas, pero tampoco hay mucho donde elegir. Por si acaso pongámonos en manos de Leo Román.

Debuta en el «Bocho» el andaluz Alejandro Quintero González, de Huelva, que a sus 32 años firma su segunda temporada en la categoría. Al Mallorca solamente le ha pitado en casa la pasada campaña: 2-1 al Valencia primero y al Espanyol después. A los del Txingurri, fuera: 1-2 en Pamplona. Un árbitro tranquilo y firme, sin aspavientos. Necesitó calma en una de sus cuatro designaciones de este curso, Girona-Levante, donde tuvo que expulsar a dos futbolistas locales. Gajes del oficio.