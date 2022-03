La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Plataforma Ibiza y Formentera Contra el Cáncer piden auxilio y denuncian la deficiente atención a los enfermos de cáncer en las Pitiusas por la falta de oncólogos. Al mismo tiempo, el PP le exige al Govern que elimine ya el requisito del catalán para los oncólogos y demás profesionales de la medicina.

Como ha publicado OKDIARIO, la exigencia del catalán junto al elevado precio de la vivienda ha motivado que en el Hospital Can Mises de Ibiza sólo trabajen actualmente dos oncólogos y un tercero a media jornada cuando la plantilla asignada es de cinco profesionales.

En la sesión del Parlament de esta semana, la diputada ibicenca del PP Tania Marí denunció que el Govern exige el requisito del catalán a los oncólogos y a todos los médicos pero no a los altos cargos de la Conselleria de Salud.

En una contundente intervención, Tania Marí se dirigió así a la consellera de Salud, la socialista Patricia Gómez: «Es una vergüenza que los ibicencos esperemos más de 180 días de media para ser operados, se está ahogando a la sanidad pública balear. Si la presidenta tuvo tiempo de ir a Can Botino a comer, también debe tener tiempo de ir a Can Misses. Es un escándalo nacional la huida de los oncólogos en Can Misses».

Con la referencia a Can Botino la diputada del PP se refería a la visita que realizó a Ibiza Francina Armengol en marzo de 2021 donde asistió a una comida organizada por el Ayuntamiento en plena pandemia y cuando este tipo de celebraciones no estaban permitidas.

En declaraciones a OKDIARIO, Tania Marí, afirma que «es un escándalo que el Govern exija el requisito del catalán a los médicos y no a los altos cargos de la Conselleria de Salud. «Si estuviera enferma de cáncer quisiera que me tratara un buen especialista y me daría igual si hablara o no catalán», afirma Tania Marí.

La diputada del PP considera muy preocupante la deficiente atención a los enfermos en cáncer en Ibiza y Formentera y recuerda que de las cinco plazas de oncólogo que debería haber en el Hospital de Can Mises ahora sólo dos están cubiertas y una tercera cuenta con un especialista a media jornada.

Tania Maria explica que la falta de oncólogos se debe en parte al elevado precio de la vivienda en Ibiza pero también a la barrera que representa el requisito del catalán que exige el Govern de Armengol. «Un oncólogo puede ser un excelente profesional pero el hecho de no tener el certificado de catalán le impide cambiar de destino o optar a una plaza fija».

En la sesión del Parlament de este martes, Marí le preguntó a la consellera de Salud sobre la reciente sentencia que declara nula la resolución del nombramiento del director de Gestión y Servicios Sociales del Área de Salud de las Pitiusas. La Justicia ha declarado nulo este nombramiento porque la persona elegida no tenía el certificado de catalán.

«Es una vergüenza que los ibicencos esperemos más de 180 días de media para ser operados», ha lamentado también Marí, quien ha asegurado que se está «ahogando» a la sanidad pública balear.

Marí recuerda que en el plenos del Parlament de la pasada semana el PP presentó una moción en defensa de la Atención Primaria donde, entre otras cosas, se exigía al Govern que eliminara el conocimiento del catalán como requisito para que fuera considerado sólo un mérito. La moción no prosperó al votar en contra todos los partidos del pacto de izquierdas que gobierna en Baleares. De este modo, el conocimiento del catalán sigue siendo imprescindible para los médicos en Baleares.

En cuanto a las asociaciones contrae el cáncer, la presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, Maibel Martínez, hacía estas declaraciones el pasado día 20 en el Diario de Ibiza: «Los enfermos de cáncer necesitan estabilidad y que el médico que los atienda sea siempre el mismo. Lo que necesitamos son médicos que se queden en la isla y que los pacientes sean atendidos por la misma persona».

Maribel Martínez destacaba la situación dramática en la que se encuentran los afectados de cáncer. «Si te tienen que hacer una pruebas par ver si está funcionando el tratamiento y no te dan cita, te desesperas». Y añadía lo siguiente: «Tenemos que pasar a la acción porque la situación en el servicio de oncología del Hospital de Can Mises afecta a todo el mundo».