ASIMA presenta el tercer volumen ‘Empresarios con Valor’, que da voz a 27 referentes del tejido empresarial de Mallorca

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) presentó en la tarde de este jueves el tercer volumen de Empresarios con Valor. 27 experiencias personales de empresarios de los polígonos Son Castelló y Can Valero. Una publicación que reconoce la trayectoria de 27 protagonistas del mundo empresarial y pone rostro y voz a las personas que, con su trabajo, visión y determinación, contribuyen al desarrollo económico y social de Mallorca.

El acto, que tuvo lugar en el Espacio Sociocultural ASIMA, comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo, como muestra de respeto, solidaridad y acompañamiento a sus familiares y a todas las personas afectadas.

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el valor humano de esta iniciativa, que permite reconocer el esfuerzo y la contribución de quienes impulsan el tejido empresarial de Mallorca.

«Hoy presentamos un libro, pero, sobre todo, rendimos homenaje a las personas que hay detrás de las empresas. A quienes, con su proyección, empeño y capacidad para superar dificultades, han contribuido a hacer de Mallorca una isla emprendedora, dinámica y llena de oportunidades», señaló.

El presidente agradeció especialmente a Banca March su apoyo, confianza y compromiso con el proyecto, que alcanza su tercera edición consecutiva. «Empresarios con Valor tiene un significado especial para nosotros: nos permite conocer las historias que hay detrás de proyectos empresariales muy diversos. Trayectorias diferentes que comparten la voluntad de avanzar, generar oportunidades y contribuir a construir un futuro mejor», afirmó

Asimismo, subrayó que el compromiso de ASIMA con las empresas va más allá de la defensa de sus intereses: «Significa también crear espacios de encuentro, fomentar la colaboración y facilitar que los empresarios podamos conocernos, compartir inquietudes y aprender unos de otros».

En este sentido, destacó que el libro constituye una nueva forma de generar comunidad empresarial, reuniendo experiencias personales y profesionales que permiten reconocer valores compartidos y aprender de experiencias distintas.

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, intervino y resaltó la importancia de la unión entre ambas organizaciones para fortalecer la representación del empresariado balear. «El objetivo común de ASIMA y CAEB es convertir muchas voces empresariales en una voz única, fuerte, rigurosa, responsable y representativa del interés común del tejido empresarial balear», expresó.

La presidenta de CAEB se refirió también a la importancia del suelo industrial, destacando que «hoy, en un contexto marcado por la creciente escasez de suelo, debemos reivindicar el suelo industrial como un valor estratégico para Baleares». En este sentido, recalcó que disponer de suelo industrial adecuado y bien planificado «no es únicamente una cuestión urbanística: es una condición necesaria para poder seguir generando industria, empleo, inversión y oportunidades de futuro».

Por su parte, el director territorial de Banca March, Joan Garí, cerró las intervenciones institucionales destacando el orgullo de la entidad por apoyar una iniciativa que reconoce la aportación de los empresarios a la sociedad. «Para Banca March, como única entidad financiera española 100% familiar, en el año de su centenario, es un auténtico orgullo patrocinar, por tercera vez, esta magnífica iniciativa».

El representante de la entidad subrayó que el apoyo a Empresarios con Valor reafirma la vocación histórica de Banca March de acompañar a las familias empresarias de las Islas.

Uno de los momentos más importantes de la presentación fue la proyección de un vídeo protagonizado por las 27 personas que forman parte de esta tercera edición. La pieza audiovisual permitió acercar a los asistentes sus historias, experiencias y trayectorias profesionales, poniendo de relieve la dimensión humana de sus proyectos empresariales.

Los protagonistas de este tercer volumen de Empresarios con Valor son Aina Calafat, Alberto Bordoy, Alejandra Company, Andrés Vidal, Chicho Oliver, Cristóbal Rueda, Dani Ramón, David Arbó, Fernando Ivars, Francisco Martorell Esteban, Francisco Sugrañes, Gabriel Escarrer Jaume, Guillermo Bautista, Juan Alba, Juan Carlos Ramón, Mai Monterrubio, María Cañellas, Othman Ktiri, Patricio Pujol, Raúl Luzón, Sabrina Sánchez, Sebastià Crespí, Silvi Rullán, Simón Alba, Simón Pedro Barceló, Toni Porras y Xavi March.

A través de sus historias, la publicación muestra la diversidad del tejido empresarial mallorquín y reconoce a quienes, desde diferentes sectores y ámbitos de actividad, contribuyen a generar empleo, impulsar la economía y crear nuevas oportunidades.