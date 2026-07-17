ASIMA y Proyecto Hombre Baleares impulsarán la integración sociolaboral y la responsabilidad social empresarial

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y Proyecto Hombre Baleares (PHB) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar su compromiso conjunto con el bienestar social de la comunidad balear, promoviendo iniciativas dirigidas a la prevención, atención y superación de las adicciones, así como a favorecer la integración social y laboral de las personas en proceso de recuperación.

Este acuerdo se enmarca en la línea de actuación que ASIMA mantiene desde hace años apoyando a las entidades sociales que trabajan con los colectivos más vulnerables de las Islas Baleares. En el caso de Proyecto Hombre Baleares, ambas entidades mantienen una estrecha colaboración desde hace años, que ahora se consolida mediante este convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general.

El convenio establece un marco general de colaboración para desarrollar y promover actuaciones conjuntas de responsabilidad social corporativa que contribuyan al bienestar de la sociedad balear, impulsando la implicación activa del tejido empresarial representado por ASIMA en proyectos de carácter social.

El convenio ha sido firmado esta mañana por el presidente de ASIMA, Francisco Martorell, y el presidente de Proyecto Hombre Baleares, Jesús Mullor, en la sede de la entidad social.

El presidente de ASIMA ha destacado que «este convenio representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el compromiso social del tejido empresarial de Mallorca. Queremos animar a nuestras empresas asociadas a implicarse activamente en iniciativas que generan un impacto real en la vida de las personas, ya sea a través del voluntariado corporativo, colaboraciones, patrocinios o facilitando oportunidades laborales a quienes están reconstruyendo su proyecto de vida. Con ello contribuimos también a sensibilizar al mundo empresarial sobre la importancia de la responsabilidad social corporativa y a poner en valor la extraordinaria labor que desarrolla Projecte Home Balears en nuestra comunidad».

Con esta alianza, ASIMA reafirma su compromiso con una entidad socialmente responsable y con la creación de sinergias entre el ámbito empresarial y el tercer sector, para construir una sociedad más inclusiva, solidaria y con mayores oportunidades para todos.