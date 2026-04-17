ASIMA aborda los retos de la atracción y fidelización del talento en una nueva jornada de ASIMA INNOVA

La aplicación del principio menos pero mejor en la gestión del talento ha sido una de las principales claves expuestas por Pere Sbert, Talent Director en WAM Global y consultor experto en Recursos Humanos, durante la quinta jornada ASIMA INNOVA Meetings Empresariales, titulada Atracción y fidelización: estar preparados para el nuevo talento, organizada por la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA).

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban, ha sido el encargado de dar la bienvenida e inaugurar el encuentro, destacando que la atracción, gestión y fidelización del talento se ha convertido en uno de los grandes retos para las empresas. En un contexto marcado por la creciente dificultad para cubrir perfiles intermedios y el desajuste entre la formación disponible y las necesidades reales del mercado laboral, ha subrayado la importancia de reflexionar y actuar para redefinir las estrategias de captación, desarrollo y retención del talento en un entorno cada vez más competitivo.

La jornada ha estado protagonizada por la ponencia de Pere Sbert, quien cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de personas y organizaciones. Psicólogo especializado en el ámbito organizacional, Sbert ha destacado por su capacidad para liderar equipos de alto rendimiento, transformar culturas corporativas y potenciar el liderazgo ejecutivo.

Durante su intervención, ha explicado cómo aplica en su empresa los principios del minimalismo —»menos es más»— a la toma de decisiones, destacando la importancia de saber priorizar, filtrar y definir con claridad qué hacer con el talento y cómo fidelizarlo de forma efectiva.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda bajo el título Talento en disputa. Lo que esperan las empresas y lo que piden las personas, moderada por Jaume Gelabert, consultor especialista en comunicación, liderazgo, gestión de conflictos y lenguaje no violento.

En el debate han participado Joaquim Ramis, vicepresidente de WAM; Sonia Arias, responsable del Área Legal de Relaciones Laborales de Hyatt Hotels; Ana Zorita, directora de Formación y Calidad de THB Hotels; y Salvador Ribas, consultor intercultural de The Culture Factor.

Durante la sesión, los ponentes han abordado cuestiones clave como las expectativas actuales de las empresas respecto al talento, las demandas de los profesionales, la responsabilidad compartida en las relaciones laborales y el impacto del choque generacional en las organizaciones.

La jornada ha sido clausurada por José Antonio Caldés, director general de Diálogo Social y Transición Económica del Govern balear, quien ha puesto en valor la apuesta por una gestión estratégica del talento como elemento clave para el desarrollo económico y social.