EROSKI pone en marcha una nueva campaña solidaria de verano en beneficio de Proyecto Hombre Baleares

EROSKI y Proyecto Hombre Baleares han presentado en Palma ¿De qué color es la vida?, la decimosexta edición de la campaña solidaria de verano que se lleva a cabo en beneficio de esta entidad, dedicada al apoyo a personas con problemas de adicciones.

La iniciativa, que cada verano se pone en marcha en los supermercados EROSKI de las Islas Baleares, ofrece a los clientes la posibilidad de colaborar con Proyecto Hombre Baleares mediante un donativo de un euro. A cambio, este año recibirán un cuaderno para colorear con ilustraciones de Álex Fito, dibujante especializado principalmente en cómic y humor gráfico, que ha querido sumarse a esta acción solidaria.

En total, se distribuirán 40.000 ejemplares de este cuaderno entre los supermercados EROSKI de Baleares, con el objetivo de repetir la buena acogida que la campaña ha tenido en ediciones anteriores. Todos los donativos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán íntegramente a Proyecto Hombre Baleares, informa la compañía a través de un comunicado.

Con el lema de la campaña, el cuaderno pone de relieve la posibilidad de «dar color al día a día de personas que han conocido tonos grises». Desde hace 16 años, EROSKI y Proyecto Hombre Baleares mantienen esta colaboración con la finalidad de apoyar a personas que se encuentran en proceso de recuperación. A través de un gesto sencillo como colorear este cuaderno, los clientes pueden contribuir a que sus vidas tengan otro color.

Al acto de presentación asistieron, entre otros, el director general de EROSKI en las Islas Baleares, Alfredo Herráez; el presidente de Proyecto Hombre Baleares, Jesús Mullor; y el ilustrador Álex Fito.

Proyecto Hombre Baleares trabaja diariamente en la investigación, la prevención y el tratamiento de las adicciones, así como en la formación y la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Durante 2025, la entidad atendió a cerca de 3.100 personas a través de sus diferentes dispositivos.