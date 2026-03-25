Alfredo Herráez: «No hay nada más saludable y sostenible que vender el producto local»

Bajo el título de Turismo con alma: producto local y las personas que sostienen el sector, la primera mesa redonda de la jornada Turismo con los pies en la tierra, estuvo moderada por el periodista de OKBALEARES, Tomàs Ibarz.

Contó con un póker de expertos sobre la materia, caso de Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia; Tomeu Llobera, diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares; el gerente de Promoción Turística del Consell de Ibiza, Daniel Marí; Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca y Alfredo Herráez, director de Eroski Baleares.

Abrió el fuego el conseller Ginard que incidió en que «el turismo es algo muy transversal y, sobre todo en estos momentos, hay que estar en contacto básicamente con aquello que nos define, que es personal e intransferible, como puede ser el paisaje, el medio ambiente, la cultura, la tradición, la artesanía, la gastronomía y todo lo que en realidad nos define como pueblo histórico, del que somos herederos y tenemos la responsabilidad de mantener».

Pero Ginard además apuntó la necesidad de «promocionar experiencias auténticas, huyendo de crear decorados artificiales o parques temáticos». Por ello se mostró partidario de «promocionar aquello que nos define, todo aquello que es auténtico, y que las experiencias que podamos brindar a nuestros visitantes sean el principal motor que los invite a regresar».

Para Alfredo Herráez, director de Eroski Baleares, la defensa del producto local «viene de nuestra definición estratégica; está dentro de nuestros valores».

«Tenemos cinco compromisos muy importantes con la sociedad y tres de ellos directamente enlazados con el producto local. El primero de todos es que favorecemos la alimentación saludable de nuestros clientes. No hay nada más saludable que vender el producto local. No hay nada más sostenible y eso entronca muy bien con el turismo que favorece el producto local».

Por ello hizo una defensa del sector primario de las Islas Baleares que calificó de «fundamental para poder vender experiencias, para poder vender gastronomía y para poder intentar buscar eso que creo que hoy estamos todos de acuerdo en buscar: desestacionalizar y buscar experiencias para los visitantes que vengan a nuestro sitio».

Según Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia «lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad del turista que quieres traer aquí, que no impacte de forma negativa en el territorio y que encima se integre con la cultura y todo ello».

Sobre este particular, Soler aseguró que hay un nuevo tipo de turista que puede beneficiar mucho a destinos como Baleares porque «es un turista muy experiencial».

«Nosotros, que medimos continuamente todo lo que se está diciendo en redes sociales, en medios de comunicación y también qué se está diciendo en la inteligencia artificial, vemos cómo cada vez se buscan más destinos que ofrecen una experiencia. relacionada con la cultura».

Luego también puso el acento en asuntos como la inteligencia artificial porque «ahora el turista busca dónde va a ir en sus próximas vacaciones, y eso, permite una hiperpersonalización y, además, también un poco diversificar la demanda».

Para Tomeu Llobera, diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares, el turismo no sólo es el principal motor de la economía.

«Es el único, porque todos los que nos dedicamos, todos los que se dedican a sectores no propiamente turísticos, reciben sus ingresos de la gente que sí que recibe sus ingresos del turismo».

Por ello hizo hincapié en que «si cambiamos además de un turismo de masas por uno de calidad, los hoteles, los establecimientos de más categoría, no sólo necesitan trabajadores más experimentados o con más conocimientos, sino que además un hotel de cinco estrellas necesita muchos más trabajadores que un hotel de tres estrellas. Entonces, evidentemente, es importantísimo que solventemos este problema».

El gerente de Promoción Turística del Consell de Ibiza, Daniel Marí, reconoció que en esta isla «hemos dejado de contar viajeros ya desde hace mucho tiempo y miramos muy bien el perfil de turista que viene, el valor que genera para el destino y cómo se comporta para buscar esa convivencia entre el turista y el residente y que precisamente aporte valor para el destino».

Por ello, Marí señaló que «cuando hablamos de masificación o de saturación, durante muchos años se ha simplificado demasiado el discurso, sin diferenciar muchas veces entre la oferta reglada y la oferta no reglada, entre la movilidad o la movilidad estacional o entre el crecimiento turístico y el crecimiento poblacional».

Por ello recordó el trabajo realizado en Ibiza a la hora de buscar diferentes frentes para esa mejora de convivencia, poniendo en el centro al residente desde diferentes ámbitos.

Por una parte, señaló el plan de choque de lucha contra el intrusismo, donde ha habido muy buenos resultados también a nivel de plataformas de comercialización de alojamientos, con más de 3.500 anuncios retirados a día de hoy.

«Tenemos 1.900 anuncios que ya son prácticamente la totalidad de alojamientos reglados, lo que ha supuesto también 14.000 plazas menos dentro del elenco turístico».

Marí señaló que el gobierno insular trabaja en una estrategia que le permita tener una visión de cara al año 2040 «de lo que queremos ser»

«Es decir, cómo queremos comunicarnos, a qué segmentos nos queremos dirigir, a qué mercados y de qué forma lo queremos hacer. Y luego buscar ese reposicionamiento de la marca Ibiza que nos permita alimentar toda esta estrategia de un relato y de una forma de comunicar para llegar con los mensajes adecuados a los viajeros adecuados».