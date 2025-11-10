Asalto de lujo en Palma: detenido un argelino por golpear a su víctima y robarle un reloj de 56.000 euros

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, han detenido en Barcelona a un argelino acusado de robar con violencia un reloj de alta gama valorado en más de 56.000 euros. El asalto tuvo lugar a finales del pasado mes de septiembre en el casco antiguo de Palma, cuando la víctima fue sorprendida y agredida dentro del portal de una finca.

Según informaron fuentes policiales, el detenido habría seguido a la víctima durante varias horas por diferentes puntos del centro de la ciudad, esperando el momento oportuno para actuar. Finalmente, sobre las ocho de la tarde, aprovechó que el hombre se encontraba solo en el portal de un edificio para abalanzarse sobre él, retorcerle el brazo y arrancarle el lujoso reloj que llevaba en la muñeca.

Tras el violento forcejeo, el ladrón huyó a toda prisa, donde le esperaba un cómplice en la vía pública. Ambos desaparecieron rápidamente del lugar, dejando a la víctima atónita tras el brutal ataque.

Los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva que permitió identificar a los dos presuntos autores del robo. Gracias a las pesquisas y al análisis de las imágenes de seguridad, los investigadores pudieron comprobar que los sospechosos habían seguido de cerca a la víctima a lo largo del día, trazando su recorrido y planificando el momento exacto del asalto.

Tras obtener la identidad de los implicados, se emitieron órdenes de búsqueda y detención. Uno de ellos fue finalmente localizado en Barcelona, adonde se había desplazado tras abandonar Mallorca. Con la colaboración de la Policía Autonómica de Cataluña, se llevó a cabo su detención sin incidentes.

Por el momento, la investigación continúa abierta para localizar al segundo implicado y recuperar el valioso reloj sustraído. Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en los próximos días.